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DAX aktuell

DAX-Stabilisierung dürfte im Feiertagshandel weitergehen - China-Besuch von Trump im Fokus

14.05.26 07:32 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX dürfte sich im Feiertagshandel weiter stabilisieren | finanzen.net

Im Feiertagshandel am Donnerstag dürfte die Stabilisierung des DAX weitergehen. Im Fokus der Anleger steht unter anderem der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China.

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Der DAX dürfte an Christi Himmelfahrt mit leichten Gewinnen in den Feiertagshandel starten. Damit würde er fast wieder am Vortageshoch landen und die 100-Tage-Durchschnittslinie bei 24.279 Punkten rückt in den Fokus.

China-Besuch von Trump im Fokus

Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren lobte Trump Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ausdrücklich. Der Gastgeber in Peking wiederum sagte, er sei überzeugt, dass die gemeinsamen Interessen zwischen den USA und China größer seien als die Differenzen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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