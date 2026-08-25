DAX startet ohne neuen Schwung in die Woche: 26.000 Punkte bleiben umkämpft

DAX aktuell

07.09.26 09:03 Uhr

Der DAX zeigt sich am Montag behauptet. Anleger blicken vor allem auf den anstehenden EZB-Zinsentscheid in dieser Woche.

• Der US-Arbeitsmarkt hat im August unerwartet stark zugelegt, was die Wahrscheinlichkeit für eine baldige Zinsanhebung durch die Fed erhöht, während der DAX zuletzt im August Rekordhochs verzeichnete.

• Die Lage am Ölmarkt bleibt angespannt durch den eskalierenden Iran-Krieg, was die Ölpreise auf Höchststände seit Juni treibt, während die Stimmung an den Anleihemärkten durch erste "desinflationäre Zeichen" verbessert wurde.

• Der DAX schloss am Freitag leicht im Plus bei 26.046,40 Punkten, nachdem er zur Eröffnung marginal im Minus war und am Nachmittag die 26.000er-Marke überstieg.

Der DAX ist mit marginalen minus 0,03 Prozent bei 26.039,54 Punkten ohne neuen Schwung in die neue Handelswoche gestartet. Die runde 26.000-Punkte-Marke bleibt damit im Visier.

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Am Freitag war der DAX zwischenzeitlich bis auf 26.167 Punkte gestiegen, drehte jedoch noch vor dem Erreichen seiner 21-Tage-Linie wieder ab. Das erst kürzlich markierte Rekordhoch dürfte damit vorerst außer Reichweite bleiben.

Lage am Ölmarkt beschäftig Anleger weiterhin - KI-Rally in Asien

Angespannt bleibt unterdessen die Lage am Ölmarkt. Die erneuten Eskalationen im Iran-Krieg treiben die Ölpreise weiter an. Brent-Öl, die Nordseesorte, notiert auf dem höchsten Stand seit Juni. Gleichzeitig erreichen technologielastige asiatische Börsenindizes wie der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 am Montagmorgen den höchsten Stand seit knapp zwei Wochen. Trotz der anhaltenden Debatte über die hohen Bewertungen sei die Investmentstory rund um künstliche Intelligenz weiterhin intakt, kommentierte der Marktexperte Stephen Innes.

Politischer Umbruch im Blick

In Deutschland dürfte zudem der Wahlerfolg der Rechtsaußenpartei AfD in Sachsen-Anhalt für Diskussionen sorgen. Auch das schlechte Abschneiden der CDU und dessen mögliche Signalwirkung für die Bundesregierung dürften die politische Debatte bestimmen. Die Bildung einer neuen Landesregierung in Sachsen-Anhalt könnte sich schwierig gestalten.

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EZB-Zinsentscheid voraus: Neue Impulse für die Märkte?

Für die Finanzmärkte sind allerdings zunächst die anstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) in dieser und der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche von größerer Bedeutung. Eine Anhebung des EZB-Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent gilt laut Edgar Walk, Chefvolkswirt von Metzler Asset Management, inzwischen weitgehend als eingepreist.

Letzte DAX-Rekorde

Der DAX hatte am 28. August zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Bettina Schneider, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires