DAX aktuell

Der DAX ist behauptet in die neue Handelswoche gestartet. Unterstützung kommt von den Rekordständen an den US-Börsen sowie von freundlichen Vorgaben aus Asien.

Der DAX hate am Montag den neuen Börsenmonat Juni marginale 0,09 Prozent tiefer bei 25.083,24 Punkten eröffnet. Im frühen XETRA-Haupthandel pendelt das Börsenbarometer in einer engene Range um die Nulllinie.

Weiterhin sind die Anleger der Auffassung, dass im Iran-Krieg ein Friedensschluss wahrscheinlicher ist als eine Eskalation.

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Ruhiger Wochenstart voraus

Nach der durchwachsenen Vorwoche zeichnet sich für den DAX ein ruhiger Wochenstart ab. Vorbörslich weist die Indikation auf einen Start mit minus 0,1 Prozent hin.

In der vergangenen Woche war er in der Hoffnung auf eine nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran gleich zum Start bis auf 25.438 Punkte gestiegen. Diese Aussicht erhielt im Wochenverlauf allerdings keine neue Nahrung, und so entfernte sich der DAX wieder von seinem Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten.

Starke Vorgaben aus den USA und Asien

In den USA eilen die wichtigsten Aktienindizes wie S&P 500 und NASDAQ 100 derweil von Rekord zu Rekord - jüngst schloss sich auch der Dow Jones Industrial an.

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Am Montagmorgen setzten sich auch die Rekordrallys des japanischen Nikkei 225 und des südkoreanischen KOSPI fort. Am Aktienmarkt werde schon die Zukunft gekauft, während in Nahost noch die Gegenwart verhandelt werde, kommentierte Marktexperte Stephen Innes.

Der Marktstratege Mislav Matejka von JPMorgan sieht für das zweite Halbjahr weiter ein günstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken am Aktienmarkt. Trotz der Rekorde im MSCI World UCITS und MSCI Emerging Markets Index sei der Markt noch fernab von "priced for perfection" - also einer Bewertung für den Optimalfall.

Iran-Krieg bleibt ein Risiko

Allerdings ist der aktuelle Waffenstillstand brüchig, und jede Verschärfung der Lage könnte die Aussichten auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus eintrüben. Sollte der Iran die für den Welthandel wichtige Meerenge dauerhaft faktisch blockieren, würde dies die Ölpreise wieder in die Höhe schnellen und so Inflationssorgen erneut aufleben lassen. Dies würde den deutschen Leitindex entsprechend belasten.

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Technischer Rückenwind für DAX

Aktuell gebe die Aufwärtsdynamik vom Pfingstmontag dem deutschen Aktienmarkt noch technischen Rückenwind, schrieb Vermögensverwalter Ortay Gelen von Axia Asset Management. Sollten sich die diplomatischen Signale aus dem Nahen Osten konkretisieren und der Ölpreis stabil bleiben, dürfte das Rekordhoch von Mitte Januar bei knapp 25.508 Punkten ernsthaft angegriffen werden - was wiederum Anschlusskäufe auslösen könnte.

Allerdings bleibe die Lage fragil, fuhr Gelen fort: "Der Widerstandsbereich zwischen 25.400 Punkte und dem Rekordhoch ist historisch bedeutsam - scheitert der DAX hier erneut, sind Gewinnmitnahmen programmiert." Auch ein unerwarteter Rückschlag in den Nahost-Verhandlungen könnte die Stimmung rasch kippen lassen.

Ruhe an der Unternehmensfront

Aus Unternehmenssicht ist es nachrichtlich sehr ruhig. Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Mercedes-Benz. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, wurde ein Gesetzesentwurf in den US-Senat eingebracht, der den Import, Verkauf und die Nutzung vernetzter Fahrzeuge sowie zentraler Komponenten aus China und anderen ausländischen "US-Gegnerstaaten" verbieten würde.

Dies solle auch für Autobauer gelten, die zu mehr als 15 Prozent im Eigentum oder unter der Kontrolle chinesischer Investoren oder Akteure stehen. Die Maßnahme könnte zu einem Verkaufsverbot für Mercedes-Benz in den USA führen, da das Unternehmen teilweise in chinesischem Besitz ist. Der Gesetzentwurf sei weit davon entfernt, Gesetz zu werden, und dürfte noch Änderungen erfahren, könne aber zumindest die Marktstimmung belasten, kommentierte ein Händler am Morgen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt kaum verändert. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires