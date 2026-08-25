DAX aktuell: DAX steigt mittags

Index im Fokus

26.08.26 12:25 Uhr

In Frankfurt stehen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.

Um 12:08 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent höher bei 26.315,53 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,173 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,041 Prozent leichter bei 26.255,41 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26.266,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26.196,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26.330,35 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 0,859 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der DAX bei 25.099,00 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 25.184,89 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 24.152,87 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,24 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26.573,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 4,49 Prozent auf 34,69 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,95 Prozent auf 168,60 EUR), Commerzbank (+ 2,86 Prozent auf 40,95 EUR), QIAGEN (+ 2,36 Prozent auf 37,58 EUR) und EON SE (+ 1,67 Prozent auf 17,93 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-3,82 Prozent auf 178,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,20 Prozent auf 72,42 EUR), Zalando (-0,98 Prozent auf 23,21 EUR), Scout24 (-0,68 Prozent auf 80,35 EUR) und Siemens Healthineers (-0,50 Prozent auf 39,50 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.670.144 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,066 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,39 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net