DAX aktuell: DAX steigt zum Start

DAX-Performance im Fokus

14.10.26 09:27 Uhr

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Um 09:11 Uhr gewinnt der DAX im XETRA-Handel 0,46 Prozent auf 25.375,99 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,098 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,246 Prozent fester bei 25.322,08 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25.259,90 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25.382,83 Punkte, das Tagestief hingegen 25.322,08 Zähler.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,671 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, betrug der DAX-Kurs 25.440,81 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, notierte der DAX bei 25.147,03 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 24.236,94 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,41 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 2,18 Prozent auf 356,70 EUR), Infineon (+ 1,66 Prozent auf 56,93 EUR), Vonovia SE (+ 1,60 Prozent auf 16,79 EUR), adidas (+ 1,60 Prozent auf 155,70 EUR) und Rheinmetall (+ 1,49 Prozent auf 967,60 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,66 Prozent auf 37,65 EUR), Zalando (-0,57 Prozent auf 24,24 EUR), Hannover Rück (-0,52 Prozent auf 268,00 EUR), SAP SE (-0,21 Prozent auf 196,86 EUR) und Deutsche Börse (-0,13 Prozent auf 298,50 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 507.915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 224,446 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 7,74 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net