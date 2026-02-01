DAX24.942 -0,2%Est506.039 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,6%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.401 -2,5%Euro1,1902 +0,1%Öl70,16 +1,6%Gold5.069 +0,9%
DAX aktuell

DAX tendiert schwächer - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?

11.02.26 13:21 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX gibt nach - 25.000er-Hürde wohl zu hoch | finanzen.net

Der deutsche Aktienmarkt scheint den Kampf um die runde 25.000-Punkte-Marke zur Wochenmitte zu verlieren, nachdem er am Dienstag wieder darunter gerutscht war.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.939,0 PKT -48,9 PKT -0,20%
Charts|News|Analysen

Der DAX wies zum Start in die Mittwochssitzung einen Abschlag von 0,12 Prozent auf 24.956,46 Punkte aus. Danach verbleibt er leicht in der Verlustzone.
Damit rückt einmal mehr die psychologisch wichtige 25.000er-Marke in den Vordergrund, besonders ob der deutsche Leitindex diese nun wieder nachhaltig überwinden kann.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Keine neuen Impulse - Warten auf US-Arbeitsmarktdaten

Bislang fehlt den Anlegern über der DAX-Marke von 25.000 Punkten die Bereitschaft, nachzukaufen. Sie sind in Lauerstellung vor dem US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht wird. Vor diesem fehlt auch der Schwung von den US-Börsen: Auch wenn der Dow Jones Industrial am Vortag seine Rekordjagd fortsetzen konnte, blieb am Ende von den Kursgewinnen des US-Leitindex kaum etwas übrig.

"Die US-Arbeitsmarktdaten für den Januar sind so etwas wie die Zahl der Woche für die Börsen", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Nach einigen enttäuschenden Berichten werde jetzt eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau erwartet. Sollte er sich weiter abschwächen, könne dies "den demnächst scheidenden Fed-Präsidenten Jerome Powell noch einmal unter politischen Druck bringen."

Siemens Energy und Commerzbank nach Zahlen unter Beobachtung

Derweil geht auch die Berichtssaison der Unternehmen weiter. Im Fokus steht hier in Deutschland unter anderem der Energietechnikkonzern Siemens Energy, der im ersten Quartal seines Geschäftsjahres weiter von einer hohen Stromnachfrage profitierte. Auch die vollständige Commerzbank-Bilanz wurde am Morgen veröffentlicht.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

