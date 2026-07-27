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DAX aktuell

DAX unentschlossen: Anleger erwartet Zahlenreigen am Aktienmarkt

DAX unentschlossen: Anleger erwartet Zahlenreigen am Aktienmarkt

Der DAX zeigt sich am Donnerstag richtungslos. Während die Fed kaum neue Impulse lieferte, richten Anleger ihren Blick auf zahlreiche Quartalsberichte.

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Zum Handelsstart am Donnerstag stieg der deutsche Leitindex DAX marginal um 0,11 Prozent auf 25.487,45 Zähler. Im der weiteren Sitzung prägt Volatilität das Bild - aktuell geht es leicht nach unten.

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Berichtssaison macht Kurse

Nachdem am Vorabend Techriesen wie Microsoft und Meta ihre Bücher geöffnet hatten, gibt die Berichtssaison auch in Europa am Donnerstag die Richtung vor. Heute stehen zahlreiche Quartalsberichte deutscher und europäischer Unternehmen an. Nach den teils starken Signalen bringen gemischte Zahlen aus der Automobil- und Halbleiterbranche Dämpfer in die Notierungen.

Fed-Entscheid ohne Impulse - Iran-Konflikt bewegt

Die wie erwartet ausgefallene Leitzinsentscheidung der US-Notenbank dürfte vor dem Hintergrund des Zahlenreigens an den Parketts kaum Impulse bringen. Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten bombardierte das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik.

DAX-Rekordhoch zuletzt Anfang Juli

Das jüngste Allzeithoch des deutschen Leitindex stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten an diesem Tag in den Feierabend.

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Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, PhotoSTS / Shutterstock.com