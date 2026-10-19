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XETRA-Handel im Blick

DAX aktuell: DAX verbucht am Mittag Abschläge

DAX aktuell: DAX verbucht am Mittag Abschläge

Der DAX gibt am Montag nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158.95 EUR 1.70 EUR 1.08 %
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Airbus SE
192.16 EUR -5.46 EUR -2.76 %
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Bayer
43.62 EUR -0.49 EUR -1.11 %
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Continental AG
67.56 EUR -2.66 EUR -3.79 %
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Deutsche Börse AG
311.40 EUR 1.70 EUR 0.55 %
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Deutsche Telekom AG
25.64 EUR -0.29 EUR -1.12 %
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Infineon AG
52.91 EUR 1.23 EUR 2.38 %
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MTU Aero Engines AG
347.00 EUR -3.80 EUR -1.08 %
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QIAGEN N.V.
41.34 EUR 0.50 EUR 1.24 %
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Rheinmetall AG
1,058.60 EUR -32.60 EUR -2.99 %
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SAP SE
199.52 EUR 2.32 EUR 1.18 %
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Symrise AG
100.00 EUR -0.25 EUR -0.25 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.34 EUR -0.16 EUR -0.23 %
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Vonovia SE
16.54 EUR -0.25 EUR -1.49 %
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Zalando
25.58 EUR 0.63 EUR 2.53 %
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Indizes
DAX 40
25,301.73 EUR -320.88 EUR -1.25 %
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Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,16 Prozent schwächer bei 25.324,50 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,131 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,319 Prozent schwächer bei 25.540,77 Punkten, nach 25.622,61 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25.316,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25.540,88 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 25.304,06 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der DAX bei 24.830,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 23.830,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,20 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26.618,74 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 0,88 Prozent auf 52,85 EUR), Zalando (+ 0,87 Prozent auf 25,47 EUR), QIAGEN (+ 0,79 Prozent auf 41,36 EUR), Symrise (+ 0,66 Prozent auf 100,10 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,45 Prozent auf 310,90 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Continental (-3,46 Prozent auf 67,56 EUR), Rheinmetall (-3,30 Prozent auf 1.054,20 EUR), Airbus SE (-2,98 Prozent auf 193,00 EUR), Bayer (-1,96 Prozent auf 43,59 EUR) und MTU Aero Engines (-1,96 Prozent auf 346,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.254.829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 229,940 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:31 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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