DAX verliert zum Wochenbeginn etwas - Schwacher US-Tech-Sektor im Blick

DAX aktuell

19.10.26 09:03 Uhr

Der DAX dürfte die Sitzung auf rotem Terrain beginnen. Für etwas Zurückhaltung könnte der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor sorgen.

• Für den DAX bleibt die Lage unklar, da die Unsicherheiten rund um KI und Zinsen bestehen, obwohl das Marktumfeld nach jüngsten Verlusten insgesamt stabil erscheint; zuletzt erreichte der Index im August ein Rekordhoch bei 26.618,74 Punkten.

• Die Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh lieferte keine Hinweise auf eine Zinserhöhung im Oktober, während Investitionen in künstliche Intelligenz die US-Wirtschaft stärken und die Anleger vorübergehend optimistisch stimmen.

• Der DAX schloss vor dem Wochenende mit einem Plus von 0,95 % bei 25.622,61 Punkten, gestützt durch positive Stimmung an den US-Börsen und fallende Ölpreise sowie Anleiherenditen.

Nach einem freundlichen Handelsschluss am Freitag geht es für den DAX in der neuen Woche zunächst negativ zu. Zum Start ging es 0,32 Prozent auf 25.540,77 Punkte südwärts.

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Schwacher US-Tech-Sektor

Für Zurückhaltung sorgt vor allem der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor, der den NASDAQ 100 am Freitagabend auf das tiefste Niveau seit vier Wochen zurückgeworfen hatte.

Die US-Schwäche war derweil geprägt von Sorgen um die Finanzierungskosten der KI-Konzerne sowie ölpreisbedingter Inflation. Der Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beruhigte die Anleger inzwischen zumindest im Hinblick auf die zuletzt massiv gestiegenen Anleihezinsen.

Die JPMorgan-Prognosen bis Jahresende lägen sowohl am langen als auch am kurzen Ende unter dem aktuellen Niveau. Und wenn sich die Anleihenkurse stabilisierten, dann werde dies auch dem Aktienmarkt helfen, so Matejka.

Korrektur könnte an Dynamik verlieren

Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarktes sieht die Börsenampel zumindest wieder auf Gelb, nach turbulenten Tagen habe sich die Stimmung etwas aufgehellt. Aus Sicht der Experten des Börsen- und Analyseportals Index Radar verlieren schlechte Nachrichten allmählich ihren Schrecken, weshalb die Korrektur im DAX an Dynamik verlieren könnte. Der deutsche Leitindex ließ zuletzt sowohl die 21- als auch die 100-Tage-Durchschnittslinie hinter sich. Mit der mittelfristigen 50-Tage-Linie komme jetzt eine wichtige Hürde, die den DAX jüngst mehrfach ausgebremst hatte, schrieben die Experten der Schweizer Großbank UBS.

Hohen Energiepreise belasten

Von einer grundlegenden Entspannung aber könne noch keine Rede sein, warnte Marktstratege Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Marktes: "Die hohen Energiepreise bleiben angesichts der militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und der gestörten Lieferketten ein erheblicher Belastungsfaktor." Die zuletzt überraschend stark gestiegenen Verbraucher- und Erzeugerpreise aus den USA hätten gezeigt, wie schnell sich der Energiepreisschock auf die Inflation übertragen könne. Am Dienstag stehen frische Erzeugerpreisdaten aus Deutschland für den September auf der Agenda.

Letzte DAX-Rekorde

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Seine historischen Höchststände markierte der deutsche Leitindex zuletzt am 28. August. Das Allzeithoch im Handelsverlauf steht bei 26.618,74 Zählern, das Rekordhoch auf Schlusskursbasis bei 26.569,99 Punkten.

Evelyn Schmal, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires