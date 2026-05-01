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DAX vor freundlichem Wochenstart - Aufschwung in Seoul treibt KOSPI auf Rekordhoch

04.05.26 07:58 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX etwas fester erwartet - KOSPI erklimmt neues Rekordhoch | finanzen.net

Der deutsche Leitindex wird zum Wochenstart mit positiver Tendenz erwartet, auch wenn die Nachrichtenlage weiter angespannt bleibt.

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Der DAX wird zum Wochenstart etwas fester erwartet.

Chartbild im Blick

Am vergangenen Donnerstag hatte der DAX mit einer enormen Trendwende im Tagesverlauf das Chartbild klar aufgehellt. Nach einem Start am Tagestief von 23.715 Punkten hatte er sich um fast zweieinhalb Prozent erholt und am Tageshoch geschlossen. Dabei bildete der DAX im Chart eine Umkehrformation ("Bullish engulfing") aus. "Eine solche Formation stellt eigentlich nichts anderes dar, als eine Stimmungswende", schrieb der Chartanalyst Christoph Geyer in seinem Kommentar vom Wochenende. Allerdings sei der vorgelagerte Abwärtstrend nicht ausgeprägt genug gewesen, um nun von einer größeren Bewegung ausgehen zu können. Trotzdem bahne sich ein Bruch der jüngsten Widerstandszone an. Sie reicht nach der runden Marke von 24.500 Punkten bis fast 24.800 Punkte.

Nachrichtenlage bleibt angespannt

Dabei bleibt die Nachrichtenlage allerdings angespannt - und das nicht nur hinsichtlich des Nahost-Kriegs. Denn in seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmaßnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen.

Hausse in Seoul treibt KOSPI auf Rekordhoch

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich im Handelsverlauf am Montag überwiegend mit Gewinnen. Nachdem am Freitag, dem 1. Mai, weder in China, Südkorea, Singapur, Taiwan oder Hongkong gehandelt wurde, pausiert zu Beginn der neuen Woche das Geschäft in China und Tokio feiertagsbedingt. Klarer Ausreißer nach oben ist die Börse in Seoul, wo der KOSPI auf ein Rekordhoch klettert.

Allenfalls für etwas Zuversicht sorgen laut Händlern Pläne von US-Präsident Donald Trump, in der Straße von Hormus festsitzende Schiffe zu eskortieren. Wie genau dies geschehen solle, sagte er nicht. Zugleich warnte der Iran vor einem solchen Eingreifen. Bei den Ölpreisen sorgt die Trump-Ankündigung für keine Entlastung. Zuvor bereits hatte der Iran erklärt, die USA hätten über Pakistan auf seinen 14-Punkte-Vorschlag geantwortet und man prüfe die Antwort. Allerdings hieß es dazu wiederum von Trump, es sei unwahrscheinlich, dass dies akzeptiert werde.

Treiber an der technologielastigen Börse in Seoul sind starke Kursgewinne der Speicherchiphersteller Samsung Electronics und SK hynix, nachdem beide Unternehmen in der vergangenen Woche starke Quartalszahlen vorgelegt hatten.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Julia Walter, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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