DAX vor knapp tieferem Start: Anleger erwartet Zahlenreigen am Aktienmarkt
Der DAX dürfte mit leichten Verlusten in den Donnerstag starten. Während die Fed kaum neue Impulse liefert, richten Anleger ihren Blick auf zahlreiche Quartalsberichte.
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Der deutsche Leitindex DAX hatte am Vortag wenig verändert - 0,01 Prozent niedriger bei 25.460,48 Zählern - geschlossen. Zum Handelsstart am Donnerstag dürfte ein leichtes Minus den Start prägen.
Berichtssaison gibt die Richtung vor
Am Donnerstag zeichnen sich leichte Startverluste ab. Über 25.550 Zähler war das Kursbarometer in dieser Woche nicht hinausgekommen, so Experten.
Nachdem am Vorabend Techriesen wie Microsoft und Meta ihre Bücher geöffnet hatten, gibt die Berichtssaison auch in Europa am Donnerstag die Richtung vor. Heute stehen zahlreiche Quartalsberichte deutscher und europäischer Unternehmen an. Nach den teils starken Signalen bringen gemischte Zahlen aus der Automobil- und Halbleiterbranche Dämpfer in die Notierungen.
Fed-Entscheid ohne Impulse - Iran-Konflikt bewegt
Die wie erwartet ausgefallene Leitzinsentscheidung der US-Notenbank dürfte vor dem Hintergrund des Zahlenreigens an den Parketts kaum Impulse bringen. Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten bombardierte das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik.
DAX-Rekordhoch zuletzt Anfang Juli
Das jüngste Allzeithoch des deutschen Leitindex stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten an diesem Tag in den Feierabend.
Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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