DAX aktuell

Der DAX dürfte mit leichten Gewinnen in die neue Handelswoche starten. Unterstützung kommt von den Rekordständen an den US-Börsen sowie von freundlichen Vorgaben aus Asien.

Der DAX hatte am Freitag 0,05 Prozent höher bei 25.104,7 Zählern geschlossen. Für den Montag deuten sich weitere Gewinne an.

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Ruhiger Wochenstart voraus

Nach der durchwachsenen Vorwoche zeichnet sich für den DAX ein ruhiger Wochenstart ab. Vorbörslich weist die Indikation auf einen Start mit minus 0,1 Prozent hin.

In der vergangenen Woche war er in der Hoffnung auf eine nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran gleich zum Start bis auf 25.438 Punkte gestiegen. Diese Aussicht erhielt im Wochenverlauf allerdings keine neue Nahrung, und so entfernte sich der DAX wieder von seinem Rekordhoch vom Januar bei 25.507 Punkten.

Starke Vorgaben aus den USA und Asien

In den USA eilen die wichtigsten Aktienindizes wie S&P 500 und NASDAQ 100 derweil von Rekord zu Rekord - jüngst schloss sich auch der Dow Jones Industrial an.

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Am Montagmorgen setzten sich auch die Rekordrallys des japanischen Nikkei 225 und des südkoreanischen KOSPI fort. Am Aktienmarkt werde schon die Zukunft gekauft, während in Nahost noch die Gegenwart verhandelt werde, kommentierte Marktexperte Stephen Innes.

Der Marktstratege Mislav Matejka von JPMorgan sieht für das zweite Halbjahr weiter ein günstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken am Aktienmarkt. Trotz der Rekorde im MSCI World UCITS und MSCI Emerging Markets Index sei der Markt noch fernab von "priced for perfection" - also einer Bewertung für den Optimalfall.

Ruhe an der Unternehmensfront

Aus Unternehmenssicht ist es nachrichtlich sehr ruhig. Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Mercedes-Benz. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, wurde ein Gesetzesentwurf in den US-Senat eingebracht, der den Import, Verkauf und die Nutzung vernetzter Fahrzeuge sowie zentraler Komponenten aus China und anderen ausländischen "US-Gegnerstaaten" verbieten würde.

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Dies solle auch für Autobauer gelten, die zu mehr als 15 Prozent im Eigentum oder unter der Kontrolle chinesischer Investoren oder Akteure stehen. Die Maßnahme könnte zu einem Verkaufsverbot für Mercedes-Benz in den USA führen, da das Unternehmen teilweise in chinesischem Besitz ist. Der Gesetzentwurf sei weit davon entfernt, Gesetz zu werden, und dürfte noch Änderungen erfahren, könne aber zumindest die Marktstimmung belasten, kommentierte ein Händler am Morgen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt kaum verändert. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires