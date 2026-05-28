DAX aktuell: DAX zeigt sich am Mittag fester

DAX-Performance im Blick

Kaum bewegt zeigt sich der DAX aktuell.

Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent fester bei 25.124,80 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,082 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,136 Prozent auf 25.126,35 Punkte an der Kurstafel, nach 25.092,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.201,39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.081,57 Zählern.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,224 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 29.04.2026, den Wert von 23.954,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der DAX bei 25.284,26 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 29.05.2025, bei 23.933,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 2,39 Prozent. Bei 25.507,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 2,65 Prozent auf 192,00 EUR), Zalando (+ 2,50 Prozent auf 23,36 EUR), Continental (+ 1,87 Prozent auf 72,82 EUR), Airbus SE (+ 1,83 Prozent auf 181,02 EUR) und adidas (+ 1,62 Prozent auf 169,85 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Bayer (-3,96 Prozent auf 36,34 EUR), Deutsche Bank (-2,20 Prozent auf 27,78 EUR), Siemens Energy (-2,04 Prozent auf 163,36 EUR), Deutsche Börse (-0,73 Prozent auf 246,40 EUR) und Siemens (-0,48 Prozent auf 270,35 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1.378.299 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 208,899 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,50 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net