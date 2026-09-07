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Index-Bewegung

DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Der DAX zeigte sich am Dienstag kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
147.75 EUR -0.50 EUR -0.34 %
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Brenntag SE
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Fresenius SE & Co. KGaA
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Hannover Rück
248.00 EUR -7.80 EUR -3.05 %
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Heidelberg Materials
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HOCHTIEF AG
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Infineon AG
58.14 EUR -2.66 EUR -4.38 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
502.00 EUR -11.40 EUR -2.22 %
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Rheinmetall AG
1,049.60 EUR 27.80 EUR 2.72 %
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SAP SE
180.80 EUR -1.90 EUR -1.04 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
83.02 EUR 1.58 EUR 1.94 %
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DAX 40
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Der DAX schloss nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 25.992,92 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,169 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,420 Prozent schwächer bei 25.897,22 Punkten in den Handel, nach 26.006,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 26.026,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.799,66 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 26.319,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.616,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.807,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,92 Prozent nach oben. Bei 26.618,74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten registriert.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 3,21 Prozent auf 44,69 EUR), Rheinmetall (+ 3,04 Prozent auf 1.051,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,57 Prozent auf 83,10 EUR), HOCHTIEF (+ 2,34 Prozent auf 446,80 EUR) und Brenntag SE (+ 1,44 Prozent auf 61,80 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-3,85 Prozent auf 58,45 EUR), Hannover Rück (-2,44 Prozent auf 247,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 502,40 EUR), Heidelberg Materials (-1,88 Prozent auf 161,95 EUR) und Continental (-1,69 Prozent auf 71,18 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4.958.306 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 214,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,85 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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16:06 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.

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