DAX aktuell: DAX zeigt sich schwächer

Index-Bewegung

23.10.26 15:57 Uhr

Der DAX zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,18 Prozent leichter bei 25.073,43 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,126 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,182 Prozent auf 25.325,58 Punkte an der Kurstafel, nach 25.371,75 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.329,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.071,78 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 1,83 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Stand von 25.410,63 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Wert von 24.763,12 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 24.207,79 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,18 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Beiersdorf (+ 3,02 Prozent auf 84,62 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,65 Prozent auf 149,25 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,30 Prozent auf 40,08 EUR), Fresenius SE (+ 1,18 Prozent auf 45,84 EUR) und Zalando (+ 0,95 Prozent auf 26,48 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen MTU Aero Engines (-5,08 Prozent auf 315,90 EUR), Deutsche Telekom (-3,44 Prozent auf 25,28 EUR), RWE (-3,20 Prozent auf 55,02 EUR), Siemens Energy (-2,85 Prozent auf 118,72 EUR) und Infineon (-2,07 Prozent auf 48,85 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.742.184 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235,565 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,62 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net