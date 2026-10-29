DAX zeitweise über 26.000er-Marke - ist das der Startschuss zur Jahresendrally?

DAX aktuell

29.10.26 11:31 Uhr

Schwung für den DAX: Trotz gemischter US-Tech-Zahlen von Microsoft und Alphabet klettert der Leitindex über 26.000 Punkte. Am Nachmittag steht der EZB-Zinsentscheid an.

• Die EZB wird voraussichtlich ihre Zinsen unverändert lassen, während der DAX zuletzt im August historische Höchststände erreichte.

• US-Bilanzen zeigten gemischte Ergebnisse: Microsoft überzeugte, während Alphabet enttäuschte; auch in Asien und Deutschland sind die Unternehmensberichte im Fokus.

• Der DAX startete stark in den Handelstag und überstieg zeitweise die wichtige Marke von 26.000 Punkten.

Am Donnerstag zog der DAX schon zum Handelsstart an und baute seine Gewinne dann noch weiter aus. Zeitweise ging es über die psychologisch wichtige 26.000er-Marke (Tageshoch: 26.004 Punkte). Inzwischen kommt der deutsche Leitindex von dort allerdings wieder etwas zurück.

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US-Bilanzen zeigen zwei Seiten einer Medaille

Licht und Schatten zeigten nach US-Börsenschluss am Mittwoch die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft Alphabet. Microsoft überzeugte, während die Google-Muttergesellschaft enttäuschte. In Asien waren Anleger mit dem Abschneiden von Samsung nicht zufrieden. Auch hierzulande geht die Berichtssaison der Unternehmen mit voller Fahrt weiter.

Auch hierzulande haben einige Bluechips die Bücher zur Einsicht geöffnet: So stehen unter den DAX-Konzernen besonders die Aktien von Volkswagen und adidas unter Beobachtung.

EZB-Zinsentscheid am Nachmittag

Die Entscheidung der US-Notenbank Fed am Vorabend, die Leitzinsen unverändert zu lassen, war wie erwartet ausgefallen. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte an diesem Donnerstag Ökonomen zufolge ihre Zinsen nicht verändern.

Letzte DAX-Rekorde

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Seine historischen Höchststände markierte der deutsche Leitindex zuletzt am 28. August. Das Allzeithoch im Handelsverlauf steht bei 26.618,74 Zählern, das Rekordhoch auf Schlusskursbasis bei 26.569,99 Punkten.

Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires