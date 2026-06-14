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DAX aktuell: DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

15.06.26 09:28 Uhr
DAX aktuell: DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

So bewegt sich der DAX am Montag.

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Am Montag bewegt sich der DAX um 09:09 Uhr via XETRA 1,74 Prozent höher bei 25.062,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,035 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,76 Prozent auf 25.068,37 Punkte an der Kurstafel, nach 24.635,30 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25.085,80 Punkte, das Tagestief hingegen 25.051,36 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Der DAX wurde vor einem Monat, am 15.05.2026, mit 23.950,57 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 23.447,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Wert von 23.516,23 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,13 Prozent zu. Bei 25.507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. 21.863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5,67 Prozent auf 329,70 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,83 Prozent auf 190,95 EUR), Deutsche Bank (+ 3,83 Prozent auf 29,84 EUR), BMW (+ 3,61 Prozent auf 69,42 EUR) und Vonovia SE (+ 3,38 Prozent auf 21,08 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 1.183,80 EUR), RWE (-1,46 Prozent auf 56,62 EUR), Deutsche Börse (-0,68 Prozent auf 247,80 EUR), EON SE (-0,43 Prozent auf 18,33 EUR) und Infineon (+ 0,32 Prozent auf 80,32 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 779.750 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 201,619 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,64 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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