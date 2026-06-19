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DAX aktuell

Durchwachsene Vorgaben: Welche Faktoren heute den DAX ausbremsen dürften

Durchwachsene Vorgaben: Welche Faktoren heute den DAX ausbremsen dürften

Der DAX steuert nach seiner gestrigen Erholung auf einen ruhigen Wochenausklang zu. Vorbörslich ist kaum Bewegung auszumachen, die Wochenbilanz ist jedoch negativ.

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Rohstoffe
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News | Analysen

Nach der Kurserholung im DAX am Donnerstag dürfte sich zum Wochenschluss zunächst wenig tun. Vorbörslich sind kaum Ausschläge zu beobachten. Die Vorgaben sind durchwachsen angesichts erholter Aktienmärkte in Asien bei andererseits wieder etwas höheren Ölpreisen.

DAX-Rekordlauf vorerst abgebrochen

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Bis zum Wochenbeginn am Montag hatte der deutsche Leitindex an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen immer neue Rekordstände markiert. Das aktuelle Allzeithoch stammt vom Wochenstart und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Montags-Schlusskurs von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten in den Feierabend.

Negativer Wochenabschluss voraus

Die Wochenbilanz ist nach dem wieder im Fokus stehenden Iran-Krieg und den damit einhergehenden deutlich gestiegenen Ölpreisen klar negativ, obwohl der DAX am Montag zunächst noch ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte. Nach zwischenzeitlichem Rückschlag bis auf 24.830 Punkte konnte er sich aber immerhin etwas fangen und sich wieder über die 21-Tage-Linie retten.

Konflikt zwischen USA und Iran: Diplomatische Lösung in Arbeit

Trotz aller Angriffe arbeiten Washington und Teheran laut der US-Regierung weiter an einer diplomatischen Lösung des Konflikts. "Die Vereinigten Staaten setzen sich weiterhin für eine Lösung ein, und die technischen Gespräche laufen weiter", sagte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur. Derweil berichteten US-Medien, dass Israel die US-Regierung vor einem Mordkomplott der Mullahs gegen US-Präsident Donald Trump gewarnt hat.

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Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, viewimage / Shutterstock.com

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