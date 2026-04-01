DAX aktuell

Dem DAX dürfte am Mittwoch eine kräftige Erholung bevorstehen, nachdem die USA und der Iran sich in letzter Minute auf eine Waffenruhe einigten.

Der DAX dürfte am Mittwoch von der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe profitieren und kräftig zulegen. Er könnte dabei die runde Marke von 24.000 Punkten zurückerobern.

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Derweil geht es an den Börsen in Asien bereits teils kräftig nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei klettert um mehr als 5 Prozent nach oben auf das Niveau von Anfang März.

Anleger feiern Feuerpause im Iran-Krieg und Einbruch der Ölpreise

Die Einigung in allerletzter Minute zwischen den USA und dem Iran auf eine Waffenruhe sorgt bei den Anlegern am Mittwoch weltweit für enorme Erleichterung - vor allem dank des massiven Einbruchs der Ölpreise. Mehrere Börsianer sprachen von einem "Geschenk von Pakistan". Der Nachbar des Iran vermittelte eine weitreichende, sofortige Waffenruhe, die auch für die US-Verbündeten gilt und sich bis in den Libanon erstreckt.

Daraufhin sackten die Ölpreise prozentual zweistellig ab. Sie sind momentan der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel zeitweise unter 92 Dollar und damit auf das tiefste Niveau seit mehr als zwei Wochen.

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Wichtig für die globalen Märkte ist vor allem, dass der Iran die Straße von Hormus nun wieder für den Schiffsverkehr öffnen will. Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Energie. Ihre Öffnung war die Bedingung der USA für eine Feuerpause.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Melanie Schürmann, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX