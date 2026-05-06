DAX aktuell

Nach der starken Vortagesentwicklung dürfte die Kauflaune der Anleger hierzulande auch am Mittwoch ihre Fortsetzung finden.

Der DAX hatte am Dienstag 1,71 Prozent fester bei 24.401,70 Punkten geschlossen. Am Mittwoch steht ein erneuter Sprung an: Vorbörslich deutet sich ein Plus von rund 0,6 Prozent und damit in Richtung 24.500 Punkte an.

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Starke Vorgaben und neue Rekorde in Asien und den USA

Kurstreibend dürften sich die Vorgaben erweisen. An den US-Börsen hatten der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 und der marktbreite S&P 500 weitere Rekordstände erreicht, letzterer allerdings nur knapp. Der Aktienmarkt feiere das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weiter als Wachstumsstory, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der Anleihemarkt habe inzwischen eher die immens hohen Schulden im Blick, die für Investitionen gemacht würden - ein durchaus interessanter Unterschied.

Auch in Asien zeigen sich die Märkte in Rekordlaune: Der südkoreanische Leitindex KOSPI ist im Zuge der jüngsten Anzeichen einer Deeskalation im Iran-Krieg auf ein Rekordhoch gestiegen. Angetrieben wurde der Index von zweistelligen Kursgewinnen beim Schwergewicht Samsung. Der Kospi kletterte zeitweise um rund sieben Prozent auf 7.400 Punkte. Damit baute der südkoreanische Leitindex sein Plus in diesem Jahr auf 75 Prozent aus. Getragen wird der Anstieg vom KI-Boom an den Börsen, der vor allem die Technologieaktien wie Samsung oder SK hynix nach oben treibt.

Entspannungssignale im Iran-Krieg

Neben der Tech-Rally sorgten Zeichen für Entspannung im Iran-Krieg am Mittwoch für Käufe. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, es habe "große Fortschritte" für ein "umfassendes und abschließendes" Abkommen zwischen Washington und Teheran gegeben.

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Der Aktienmarkt feiere das Thema Künstliche Intelligenz (KI) weiter als Wachstumsstory, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Der Anleihemarkt habe inzwischen eher die immens hohen Schulden im Blick, die für Investitionen gemacht würden - ein durchaus interessanter Unterschied. Die geopolitischen Risiken würden derweil rasend schnell ausgepreist, schrieb er.

Bilanzsaison weiter in voller Fahrt

Unterdessen bleibt die Berichtssaison weiter im Anlegerfokus. Aus den USA kamen zahlreiche Zahlenimpulse, auch hierzulande öffnen zur Wochenmitte einmal mehr zahlreiche Unternehmen aus der ersten und zweiten Reihe ihre Bücher.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires