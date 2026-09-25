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DAX aktuell

Erholung auf tönernen Füßen: Verhandlungen im Nahost-Konflikt schicken den DAX mit Gewinnen ins Wochenende

Erholung auf tönernen Füßen: Verhandlungen im Nahost-Konflikt schicken den DAX mit Gewinnen ins Wochenende

Der DAX nahm zum Wochenabschluss eine Erholung ins Visier. Dank entspannter Ölpreise und Rückenwind aus den USA zog der Leitindex an.

Werte in diesem Artikel
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Zum Handelsstart hatte der DAX um 0,69 Prozent auf 25.441,79 Punkte zugelegte. Im Anschluss behielt er diese Tendenz bei, wenngleich die Gewinne im Verlauf etwas kleiner wurden. Schlussendlich ging er 0,56 Prozent höher bei 25.408,64 Punkten in den Feierabend.

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Entspannung im Nahost-Konflikt?

Beim Thema Öl gab es nach dem deutlichen Anstieg seit Mittwoch eine leichte Entspannung, denn es kam wieder Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg auf.

Der Iran hat den USA nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vorgelegt. Über Vermittler sei der US-Regierung ein Plan vorgelegt worden, wonach die Straße von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden könne, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York. Auf Nachfrage zu dem angeblichen Verhandlungsangebot der Iraner hieß es aus dem Weißen Haus: "Wir führen über die Vermittler positive und konstruktive Gespräche."

Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, schrieb: "Wir sehen heute, dass die Anleihen sich etwas stabilisieren, weil die Ölpreise zurückkommen. Das ist aber nur eine Momentaufnahme, die sich schnell wieder ändern kann."

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Gipfeltreffen ohne Durchbruch: Trump-Xi-Treffen bringt keine neuen Impulse für die Märkte

Die Erholung an den Börsen steht mithin auf tönernen Füßen. Das Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping hat aus Marktsicht keine neuen Erkenntnisse gebracht. Bereits im Vorfeld hatte US-Finanzminister Scott Bessent mitgeteilt, dass die USA und China ihre Zollpause bis Mitte Januar verlängern werden.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

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Alexandra Hesse, Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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