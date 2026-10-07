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DAX aktuell

Erholung dürfte am Mittwoch stocken: DAX vorbörslich mit höheren Verlusten

Erholung dürfte am Mittwoch stocken: DAX vorbörslich mit höheren Verlusten

Der DAX dürfte zur Wochenmitte voraussichtlich zunächst nicht an seinen Erholungsversuch vom Vortag anknüpfen können. Die 25.400-Punkte-Marke bleibt im Blick.

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Der DAX hat am Dienstag 0,77 Prozent höher bei 25.449,19 Zählern geschlossen. Für den Handel zur Wochenmitte deuten sich unterdessen Startverluste an.

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DAX-Erholung stockt

Nach drei Börsentagen mit Gewinnen in Folge könnte die Erholung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Auszeit nehmen. Vor dem Handelsbeginn werden 0,7 Prozent tiefere Kurse erwartet.

Berichtssaison und Ölpreise belasten

Angesichts der kurz bevorstehenden Saison der Quartalsbilanzen großer US-Konzerne könnten sich Investoren zurückhalten. Dazu beitragen könnte auch ein wieder steigender Ölpreis und die trotz einer jüngsten Entspannung noch immer hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere.

Diese Unternehmen stehen in dieser Woche im Fokus

Einen weiteren wichtigen Termin für Anleger gibt es am Donnerstag: Der weltgrößte Halbleiter-Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht seine Umsatzzahlen für die ersten neun Monate des Jahres.

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Beim Kapitalmarkttag der angeschlagenen VW-Sportwagentochter Porsche dürften am Mittwoch hingegen andere Themen im Mittelpunkt stehen.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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