Erholung stockt am Mittwoch: Wieso der DAX Verluste hinnehmen muss

DAX aktuell

07.10.26 10:08 Uhr

Der DAX kann zur Wochenmitte zunächst nicht an seinen Erholungsversuch vom Vortag anknüpfen. Die 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blick.

• Wichtige Unternehmenstermine, darunter Berichte von Taiwan Semiconductor und Veranstaltungen von Porsche, könnten kurzfristig für Impulse sorgen.

• Das Aufwärtspotenzial wird durch steigende Anleiherenditen und hohe Energiepreise begrenzt, wobei Energie- und Anleihemärkte im Fokus bleiben.

• Der DAX erholt sich am Dienstag und steigt zeitweise über die 25.400-Punkte-Marke, was die vorangegangene Erholung fortsetzt.

Der DAX stieg mit einem Abschlag von 0,66 Prozent bei 25.280,67 Punkten in die Mittwochssitzung ein und bleibt dann im Sinkflug.

Werbung

DAX-Erholung stockt

Nach drei Börsentagen mit Gewinnen in Folge nimmt die Erholung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Auszeit.

Berichtssaison und Ölpreise belasten

Angesichts der kurz bevorstehenden Saison der Quartalsbilanzen großer US-Konzerne könnten sich Investoren zurückhalten. Dazu beitragen könnte auch ein wieder steigender Ölpreis und die trotz einer jüngsten Entspannung noch immer hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere.

Geraten deutsche Aktien ins Hintertreffen?

In den USA sieht es am Aktienmarkt etwas anders aus, dort hatten am Vortag der marktbreite S&P 500 sowie der von Techwerten dominierte NASDAQ 100 Höchststände erreicht.

Werbung

"Obwohl die saisonalen Ampeln bis Jahresende grün aufleuchten, fällt es Anlegern schwer, bei deutschen Aktien beherzt zuzugreifen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Während die Wall Street neue Rekorde feiert, fremdeln Anleger in Deutschland mit dem Begriff der Jahresendrally - zu sehr nagen Euroabwertung und politische Sorgen an ihrer Zuversicht."

Diese Unternehmen stehen in dieser Woche im Fokus

Einen weiteren wichtigen Termin für Anleger gibt es am Donnerstag: Der weltgrößte Halbleiter-Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht seine Umsatzzahlen für die ersten neun Monate des Jahres.

Beim Kapitalmarkttag der angeschlagenen VW-Sportwagentochter Porsche dürften am Mittwoch hingegen andere Themen im Mittelpunkt stehen.

Werbung

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires