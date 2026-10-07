DAX 25.287 -0,6%ESt50 6.224 -0,8%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,35 -1,7%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 75.050 -1,3%Euro 1,1190 -0,6%Öl 100,9 +0,3%Gold 4.128 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DAX aktuell

Erholung stockt am Mittwoch: Wieso der DAX Verluste hinnehmen muss

Erholung stockt am Mittwoch: Wieso der DAX Verluste hinnehmen muss

Der DAX kann zur Wochenmitte zunächst nicht an seinen Erholungsversuch vom Vortag anknüpfen. Die 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
100.99 USD 0.41 USD 0.41 %
News
Ölpreis (WTI)
89.59 USD 0.15 USD 0.17 %
News
Indizes
DAX 40
25,282.63 EUR -166.56 EUR -0.65 %
News | Analysen

Der DAX stieg mit einem Abschlag von 0,66 Prozent bei 25.280,67 Punkten in die Mittwochssitzung ein und bleibt dann im Sinkflug.

Werbung

DAX-Erholung stockt

Nach drei Börsentagen mit Gewinnen in Folge nimmt die Erholung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Auszeit.

Berichtssaison und Ölpreise belasten

Angesichts der kurz bevorstehenden Saison der Quartalsbilanzen großer US-Konzerne könnten sich Investoren zurückhalten. Dazu beitragen könnte auch ein wieder steigender Ölpreis und die trotz einer jüngsten Entspannung noch immer hohen Renditen an den Anleihemärkten, insbesondere französischer Staatspapiere.

Geraten deutsche Aktien ins Hintertreffen?

In den USA sieht es am Aktienmarkt etwas anders aus, dort hatten am Vortag der marktbreite S&P 500 sowie der von Techwerten dominierte NASDAQ 100 Höchststände erreicht.

Werbung

"Obwohl die saisonalen Ampeln bis Jahresende grün aufleuchten, fällt es Anlegern schwer, bei deutschen Aktien beherzt zuzugreifen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Während die Wall Street neue Rekorde feiert, fremdeln Anleger in Deutschland mit dem Begriff der Jahresendrally - zu sehr nagen Euroabwertung und politische Sorgen an ihrer Zuversicht."

Diese Unternehmen stehen in dieser Woche im Fokus

Einen weiteren wichtigen Termin für Anleger gibt es am Donnerstag: Der weltgrößte Halbleiter-Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht seine Umsatzzahlen für die ersten neun Monate des Jahres.

Beim Kapitalmarkttag der angeschlagenen VW-Sportwagentochter Porsche dürften am Mittwoch hingegen andere Themen im Mittelpunkt stehen.

Werbung

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.