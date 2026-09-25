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DAX aktuell

Erholung voraus? Verhandlungen im Nahost-Konflikt dürften dem DAX Auftrieb verleihen

Erholung voraus? Verhandlungen im Nahost-Konflikt dürften dem DAX Auftrieb verleihen

Der DAX nimmt zum Wochenabschluss eine Erholung ins Visier. Dank entspannter Ölpreise und Rückenwind aus den USA könnte der Leitindex die Woche noch im Plus beenden.

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Der DAX könnte am Freitagmorgen eine Erholung einläuten.

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DAX vor versöhnlichem Wochenabschluss?

Bei sinkenden Ölpreisen winkt dem DAX ein versöhnlicher Wochenabschluss. Damit könnte es der DAX auch auf Wochensicht zurück ins Plus schaffen, nachdem er mit 25.164 Punkten zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli zurückgefallen war.

Entspannung im Nahost-Konflikt?

Etwas Unterstützung erhält der Markt durch Medien-Berichte über neue diplomatische Bemühungen für eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten. Danach soll der iranische Außenminister Abbas Araghtschi erklärt haben, dass sein Land dem Weißen Haus einen neuen Plan zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb einer Woche vorgelegt habe. Der Vorschlag orientiere sich an dem Memorandum of Understanding, dass der Iran und die USA im Juni beschlossen hatten.

Gipfeltreffen ohne Durchbruch: Trump-Xi-Treffen bringt keine neuen Impulse für die Märkte

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Die Erholung an den Börsen steht mithin auf tönernen Füßen. Das Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping hat aus Marktsicht keine neuen Erkenntnisse gebracht. Bereits im Vorfeld hatte US-Finanzminister Scott Bessent mitgeteilt, dass die USA und China ihre Zollpause bis Mitte Januar verlängern werden.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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