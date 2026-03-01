DAX aktuell

Nachdem der DAX im frühen Handel noch 24.000er-Schwelle erreichen konnte, agieren Anleger nun mit angezogener Handbremse.

Der DAX eröffnete den Freitagshandel 0,53 Prozent stärker bei 23.942,89 Punkten. Danach weitete er die Gewinn zunächst noch aus und überstieg mit einem Tageshoch von 24.028,89 Zählern die psychologisch wichtige Hürde. Nun fällt er jedoch wieder an die Nulllinie zurück.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Schwache Woche für den DAX

Am bislang sehr schwachen Wochenergebnis wird dies aber voraussichtlich wenig ändern. Noch vor einer Woche hatte der DAX sich noch seinem Rekord von 25.507 Zählern aus dem Januar bis auf rund 100 Punkte genähert, dann aber machte der Angriff der USA und Israels auf den Iran den Anlegern einen Strich durch die Rechnung.

Steigende Ölpreise belasten die Marktstimmung erneut

Die Asien-Börsen erholten sich am letzten Handelstag einer turbulenten Woche von ihren anfänglichen Verlusten, obwohl im Iran-Krieg keine Entspannung in Sicht ist. Während sich die Indizes in Fernost stabilisieren konnten, sorgt der erneute Anstieg der Ölpreise im Freitagsverlauf für neuen Gegenwind. Die geopolitischen Spannungen im Rahmen des Iran-Konflikts bleiben das dominierende Thema und lassen die Sorgen vor einer Energieknappheit wieder aufflammen.

Zwar prüfen die USA weiterhin verschiedene Optionen, um dem massiven Anstieg der Energiekosten - ausgelöst durch den brachliegenden Schiffsverkehr in der Straße von Hormus - entgegenzuwirken, doch die Märkte reagieren skeptisch auf das Tempo der Umsetzung.

"Dazu gehören sowohl kurzfristige Maßnahmen, die sich schnell auf die Preise auswirken könnten, als auch längerfristige strukturelle Optionen", schrieben die Experten der Commerzbank am Morgen. Unter anderem wollen die Vereinigten Staaten es indischen Raffinerieunternehmen erlauben, für einen begrenzten Zeitraum russisches Öl zu kaufen.

US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Neben dem Iran-Krieg schauen die Anleger zu Wochenschluss den US-Arbeitsmarktbericht, der für den Zinskurs der US-Notenbank Fed von Bedeutung ist, angesichts des Iran-Krieges aber erst einmal eher in den Hintergrund rücken dürfte. Denn die höheren Energiepreise lenken derzeit den Fokus wieder auf Inflationsgefahren und mögliche Reaktionen der Fed.

