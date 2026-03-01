DAX aktuell

Nachdem der DAX im frühen Handel noch die 24.000er-Schwelle erreichen konnte, agierten Anleger vor dem Wochenende mit angezogener Handbremse.

Der DAX eröffnete den Freitagshandel 0,53 Prozent stärker bei 23.942,89 Punkten. Danach weitete er die Gewinn zunächst noch aus und überstieg mit einem Tageshoch von 24.028,89 Zählern die psychologisch wichtige Hürde. Dann fiel er jedoch wieder ins Minus zurück und baute seine Verluste aus. Er verabschiedete sich 0,94 Prozent tiefer bei 23.591,03 Einheiten ins Wochenende.

Wer­bung Wer­bung

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Schwache Woche für den DAX

Noch vor einer Woche hatte der DAX sich noch seinem Rekord von 25.507 Zählern aus dem Januar bis auf rund 100 Punkte genähert, dann aber machte der Angriff der USA und Israels auf den Iran den Anlegern einen Strich durch die Rechnung, womit sich eine schwache Woche für den Leitindex beobachten ließ.

Steigende Ölpreise belasten die Marktstimmung erneut

Die Asien-Börsen erholten sich am letzten Handelstag einer turbulenten Woche von ihren anfänglichen Verlusten, obwohl im Iran-Krieg keine Entspannung in Sicht ist. Während sich die Indizes in Fernost stabilisieren konnten, sorgte der erneute Anstieg der Ölpreise im Freitagsverlauf für neuen Gegenwind. Die geopolitischen Spannungen im Rahmen des Iran-Konflikts bleiben das dominierende Thema und lassen die Sorgen vor einer Energieknappheit wieder aufflammen.

Wer­bung Wer­bung

Zwar prüfen die USA weiterhin verschiedene Optionen, um dem massiven Anstieg der Energiekosten - ausgelöst durch den brachliegenden Schiffsverkehr in der Straße von Hormus - entgegenzuwirken, doch die Märkte reagieren skeptisch auf das Tempo der Umsetzung.

"Dazu gehören sowohl kurzfristige Maßnahmen, die sich schnell auf die Preise auswirken könnten, als auch längerfristige strukturelle Optionen", schrieben die Experten der Commerzbank am Morgen. Unter anderem wollen die Vereinigten Staaten es indischen Raffinerieunternehmen erlauben, für einen begrenzten Zeitraum russisches Öl zu kaufen.

US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Neben dem Iran-Krieg schauten die Anleger zu Wochenschluss auf den US-Arbeitsmarktbericht, der für den Zinskurs der US-Notenbank Fed von Bedeutung ist, angesichts des Iran-Krieges aber erst einmal eher in den Hintergrund rückte. Denn die höheren Energiepreise lenken derzeit den Fokus wieder auf Inflationsgefahren und mögliche Reaktionen der Fed.

Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich im Februar deutlich schwächer als erwartet gezeigt. Vor allem die Beschäftigtenzahl enttäuschte. Außerhalb der Landwirtschaft sank die Zahl der Stellen um 92.000, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires