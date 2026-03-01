DAX23.892 +0,3%Est505.789 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 -4,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.949 -0,2%Euro1,1587 -0,2%Öl85,57 +1,5%Gold5.096 +0,2%
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX startet Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
Underweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie Underweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie
DAX aktuell

Erholungsversuch vor dem Wochenende: DAX erreicht mit Anlauf zeitweise die 24.000er-Marke

06.03.26 09:58 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX vor dem Wochenende mit klaren Gewinnen - 24.000er-Marke im Visier | finanzen.net

Nachdem der DAX am Donnerstag seinen zaghaften Erholungsversuch schnell wieder abgebrochen hat, unternimmt er am Freitag einen neuen Anlauf nach oben.

Der DAX eröffnete den Freitagshandel 0,53 Prozent stärker bei 23.942,89 Punkten. Danach weitet er die Gewinn noch etwas aus. Im weiteren Verlauf schafft er auch den Sprung über die psychologisch wichtige 24.000er-Hürde und steigt im Tageshoch bis auf 24.028,44 Zähler.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Schwache Woche für den DAX

Am bislang sehr schwachen Wochenergebnis wird dies aber voraussichtlich wenig ändern. Noch vor einer Woche hatte der DAX sich noch seinem Rekord von 25.507 Zählern aus dem Januar bis auf rund 100 Punkte genähert, dann aber machte der Angriff der USA und Israels auf den Iran den Anlegern einen Strich durch die Rechnung.

Sinkende Ölpreise sorgen für Entspannung am Markt

Die Asien-Börsen erholten sich am letzten Handelstag einer turbulenten Woche von ihren anfänglichen Verlusten, obwohl im Iran-Krieg keine Entspannung in Sicht ist. Etwas Entlastung brachten etwas rückläufige Rohölpreise, da die USA verschiedene Optionen prüfen zur Bewältigung des Energiekosten-Anstiegs, den der brach liegende Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ausgelöst hatte.

"Dazu gehören sowohl kurzfristige Maßnahmen, die sich schnell auf die Preise auswirken könnten, als auch längerfristige strukturelle Optionen", schrieben die Experten der Commerzbank am Morgen. Unter anderem wollen die Vereinigten Staaten es indischen Raffinerieunternehmen erlauben, für einen begrenzten Zeitraum russisches Öl zu kaufen.

US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Neben dem Iran-Krieg schauen die Anleger zu Wochenschluss den US-Arbeitsmarktbericht, der für den Zinskurs der US-Notenbank Fed von Bedeutung ist, angesichts des Iran-Krieges aber erst einmal eher in den Hintergrund rücken dürfte. Denn die höheren Energiepreise lenken derzeit den Fokus wieder auf Inflationsgefahren und mögliche Reaktionen der Fed.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

09:58Erholungsversuch vor dem Wochenende: DAX erreicht mit Anlauf zeitweise die 24.000er-Marke
09:54MÄRKTE EUROPA/Berg- und Talfahrt geht weiter - DAX startet im Plus
09:45Marktüberblick: Tech-Bounce in Hongkong
09:42"Prüfen alle Möglichkeiten": VW-Betriebsratschefin ist offen für Rüstungsprojekte
09:30DAX – Weiterhin hohe Schwankungen
