DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3100 -3,0%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.897 -0,2%Euro1,1613 ±0,0%Öl84,91 +0,7%Gold5.113 +0,6%
Heute im Fokus
Top News
DAX aktuell

Erholungsversuch vor dem Wochenende: DAX nimmt wohl neuen Anlauf auf 24.000er-Marke

06.03.26 08:27 Uhr
Nachdem der DAX am Donnerstag seinen zaghaften Erholungsversuch schnell wieder abgebrochen hat, dürfte er am Freitag wohl einen neuen Anlauf nach oben unternehmen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.112,99 USD 28,68 USD 0,56%
News
Ölpreis (Brent)
84,91 USD 0,60 USD 0,71%
News
Ölpreis (WTI)
80,60 USD -0,41 USD -0,51%
News
Indizes
DAX 40
23.815,8 PKT -389,6 PKT -1,61%
Charts|News|Analysen

Der DAX beendete den Donnerstagshandel 1,61 Prozent tiefer bei 23.815,75 Punkten. Am Freitag scheint er sich an einer Gegenbewegung versuchen zu wollen: In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise um 0,7 Prozent höher bei 23.987 Punkten. Damit würde auch die runde Marke von 24.000 Punkten wieder in greifbare Nähe rücken.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Schwache Woche für den DAX

Am bislang sehr schwachen Wochenergebnis wird dies aber voraussichtlich wenig ändern. Noch vor einer Woche hatte der DAX sich noch seinem Rekord von 25.507 Zählern aus dem Januar bis auf rund 100 Punkte genähert, dann aber machte der Angriff der USA und Israels auf den Iran den Anlegern einen Strich durch die Rechnung.

Sinkende Ölpreise sorgen für Entspannung am Markt

Die Asien-Börsen erholten sich am letzten Handelstag einer turbulenten Woche von ihren anfänglichen Verlusten, obwohl im Iran-Krieg keine Entspannung in Sicht ist. Etwas Entlastung brachten etwas rückläufige Rohölpreise, da die USA verschiedene Optionen prüfen zur Bewältigung des Energiekosten-Anstiegs, den der brach liegende Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ausgelöst hatte.

"Dazu gehören sowohl kurzfristige Maßnahmen, die sich schnell auf die Preise auswirken könnten, als auch längerfristige strukturelle Optionen", schrieben die Experten der Commerzbank am Morgen. Unter anderem wollen die Vereinigten Staaten es indischen Raffinerieunternehmen erlauben, für einen begrenzten Zeitraum russisches Öl zu kaufen.

US-Arbeitsmarktdaten im Blick

Neben dem Iran-Krieg schauen die Anleger zu Wochenschluss den US-Arbeitsmarktbericht, der für den Zinskurs der US-Notenbank Fed von Bedeutung ist, angesichts des Iran-Krieges aber erst einmal eher in den Hintergrund rücken dürfte. Denn die höheren Energiepreise lenken derzeit den Fokus wieder auf Inflationsgefahren und mögliche Reaktionen der Fed.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

