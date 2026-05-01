DAX aktuell

Nach den Vortagesverlusten fassen Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder Mut: Dabei sorgt auch die Geopolitik für Kauflaune.

Der DAX hat am Freitag mit guten Vorgaben aus Fernost im Rücken 0,66 Prozent höher bei 24.768,49 Zählern eröffnet. Damit rückt die runde Marke von 25.000 Punkten und der knapp darüber verlaufende Korrekturtrend seit dem Rekord Mitte Januar wieder in greifbare Nähe.

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Wieder Hoffnung auf Nahost-Einigung

An der Börse wird wieder einmal auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gesetzt - und Frieden im Nahen Osten. "Allerdings liegen beide Länder bei der Frage nach dem angereicherten Uran weiterhin weit auseinander. Auch die vom Iran beabsichtigten Zölle für die Straße von Hormus könnten für komplizierte Diskussionen sorgen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Er erinnerte aber daran, dass die Friedenshoffnungen der Anleger zuletzt immer wieder enttäuscht wurden. "Die letzten Male war das Einpreisen eines Friedens zwischen den USA und dem Iran jedes Mal verfrüht." Entsprechende Vorsicht zeigten relativ geringe Handelsumsätze wie am Vortag. "Mit der Hoffnung auf Frieden ist auch die Hoffnung auf ein zumindest etwas schnelleres Abebben der aktuellen Inflationswelle verbunden", so Altmann - und damit Entspannung bei den Zinsen.

NVIDIA-Zahlen offenbar verdaut

Die Zahlen des KI-Riesen NVIDIA, die am Vortag noch für Verunsicherung gesorgt hatten, obwohl das Unternehmen auf allen Ebenen überzeugt hatte, dürften am Freitag in den Hintergrund treten. Noch am Donnerstag waren erfolgsverwöhnte Anleger skeptisch geworden, da die Erwartungen wohl nicht so deutlich übertroffen worden waren, wie erhofft.

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DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires