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Erneut Hoffnung im Nahost-Konfilkt: DAX vor starkem Start - 25.000 Punkte wieder im Blick

22.05.26 07:18 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - Mögliche Einigung im Nahost-Konflikt könnte DAX Richtung 25.000 Punkte treiben | finanzen.net

Nach den Vortagesverlusten fassen Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag offenbar wieder Mut: Dabei sorgt auch die Geopolitik für Kauflaune.

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Der DAX hat am Donnerstag 0,53 Prozent schwächer bei 24.606,77 Punkten geschlossen. Für den Handelsstart am Freitag deuten sich aber deutlichere Gewinne an.

Wieder Hoffnung auf Nahost-Einigung

Bei guten Vorgaben aus Asien zeichnet sich im DAX am Freitag ein starker Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Start 1,1 Prozent höher auf 24.880 Punkte. Im Hoch lag die Indikation sogar über 24.900 Punkten. Damit rückt die runde Marke von 25.000 Punkten und der knapp darüber verlaufende Korrekturtrend seit dem Rekord Mitte Januar wieder in greifbare Nähe.

An der Börse wird wieder einmal auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gesetzt - und Frieden im Nahen Osten. "Allerdings liegen beide Länder bei der Frage nach dem angereicherten Uran weiterhin weit auseinander. Auch die vom Iran beabsichtigten Zölle für die Straße von Hormus könnten für komplizierte Diskussionen sorgen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Er erinnerte aber daran, dass die Friedenshoffnungen der Anleger zuletzt immer wieder enttäuscht wurden. "Die letzten Male war das Einpreisen eines Friedens zwischen den USA und dem Iran jedes Mal verfrüht." Entsprechende Vorsicht zeigten relativ geringe Handelsumsätze wie am Vortag. "Mit der Hoffnung auf Frieden ist auch die Hoffnung auf ein zumindest etwas schnelleres Abebben der aktuellen Inflationswelle verbunden", so Altmann - und damit Entspannung bei den Zinsen.

NVIDIA-Zahlen offenbar verdaut

Die Zahlen des KI-Riesen NVIDIA, die am Vortag noch für Verunsicherung gesorgt hatten, obwohl das Unternehmen auf allen Ebenen überzeugt hatte, dürften am Freitag in den Hintergrund treten. Noch am Donnerstag waren erfolgsverwöhnte Anleger skeptisch geworden, da die Erwartungen wohl nicht so deutlich übertroffen worden waren, wie erhofft.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, PhotoSTS / Shutterstock.com

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