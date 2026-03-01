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DAX aktuell

Etwas gesunkene Ölpreise: DAX dürfte vor dem Wochenende mit Gewinnen starten

27.03.26 07:46 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX dürfte bei etwas gesunkenen Ölpreisen fester starten | finanzen.net

Nachdem der DAX am Donnerstag deutlich nachgab, dürfte er sich am Freitag bei etwas gesunkenen Ölpreisen zunächst etwas erholen.

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Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

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Ölpreise im Fokus

Öl der Nordseesorte Brent kostet wieder etwas weniger als am Vortag, aber mit 107 Dollar immer noch deutlich mehr als 100 Dollar je Barrel.

Die Woche im DAX wurde geprägt durch seine immense Handelsspanne vom Montag. Hier war der DAX im Tagesverlauf bei widersprüchlicher Nachrichtenlage um spektakuläre 1.300 Punkte geschwankt. Zunächst hatte er mit 21.863 Punkten das bisherige Kriegstief erreicht, bevor er sich zeitweise sprunghaft auf 23.178 Punkte erholte. Auch der Ölpreis, momentan wichtigster Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt, bewegte sich die Woche über in der Spanne vom Montag.

Transporte durch Straße von Hormus

US-Präsident Trump hat sein Ultimatum an den Iran zur Freigabe der Straße von Hormus nun erneut verlängert. Die Meerenge - einer der weltweit wichtigsten Transportwege für Energielieferungen - wurde vom Iran faktisch geschlossen. Bis zum 6. April um 20.00 Uhr (US-Ostküstenzeit, 7. April 2.00 Uhr deutscher Zeit) will Trump keine iranischen Kraftwerke angreifen lassen, wie er unter Verweis auf "sehr gute" Gespräche auf seiner Plattform Truth Social schrieb.

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Die Nachrichtenlage bleibt widersprüchlich. Der Iran hatte mehrfach solche von Trump erwähnte Gespräche dementiert, Pakistan hatte aber seine Vermittlerrolle bestätigt.

DAX-Rekord vom Januar in weiter Ferne

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, viewimage / Shutterstock.com

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