Fallende Ölpreise stützen weitestgehend: DAX hält Kurs auf Rekordhoch

DAX aktuell

28.07.26 17:41 Uhr

Nachdem es am Morgen dank fallender Ölpreise noch hoch gegangen war, wurden Anleger im Handelsverlauf zwar vorsichtiger, der Optimismus setzte sich dann aber durch.

• Das deutsche Geschäftsklima verbessert sich leicht, das ifo-Index liegt mit 86,6 Punkten über den Erwartungen, und der DAX erreichte Anfang Juli sein Rekordhoch bei 25.900 Punkten.

• Die Waffenruhe im Iran-Konflikt, bedingt durch eine Pause der USA, stärkt die Börse, während fallende Energiepreise wie Rohöl und Gas die Kurse zusätzlich unterstützen.

• Der DAX startete mit einem Plus von 1,44 % oberhalb von 25.000 Punkten und schloss am Montag bei 25.361,03 Zählern, mit anhaltenden Gewinnen in einer Seitwärtsbewegung.

Der DAX konnte den XETRA-Haupthandel am Dienstag 0,53 Prozent höher bei 25.496,13 Zählern beginnen. Bis zum Mittag hielt er sich im Plus. Nachdem er kurz an die Nulllinie zurückfiel, schaffte er es zurück in die Gewinnzone und beendete den Tag 0,41 Prozent stärker bei 25.464,01 Punkten. Damit hält er sein Allzeithoch weiter im Blick.

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Die zur Wochenmitte anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed und die erwarteten Quartalsberichte weiterer US-Schwergewichte aus dem Techsektor warfen ihre Schatten voraus.

Ölpreise weiter im Rückwärtsgang

Die weiter nachgebenden Energiepreise sorgten am deutschen Aktienmarkt am zweiten Börsentag der Woche für Entspannung. Nach dem starken Rücksetzer der Preise für Rohöl und Gas am Vortag geben diese weiter nach. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September fiel zeitweise auf rund 86 US-Dollar. In der vergangenen Woche notierte Brent in der Spitze noch über der Marke von 100 Dollar.

Grund für den starken Preisrückgang ist die Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder Verhandlungen über eine Lösung des Nahost-Kriegs aufnehmen könnten. Bis zum Wochenende hatten die Vereinigten Staaten 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Die jüngste Pause der US-Angriffe am Wochenende nährte nun jedoch erneut Hoffnung auf eine Deeskalation in dem seit Ende Februar tobenden Konflikt. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen.

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'Old economy' bewegt den DAX

Dem Druck im weltweiten Tech-Sektor, vor allem bei Halbleiterwerten, konnte sich der DAX zunächst entziehen, weil in dem Index Techwerte keine allzu große Rolle spielen. Stattdessen verbuchten Aktien aus der "Old economy", allen voran Autowerte, Kursgewinne nach gut aufgenommenen Quartalszahlen von Mercedes.

Weltweit leiden Aktien mit KI-Bezug unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten. Im DAX verloren Infineon zeitweise den Halt. Und auch Siemens Energy, bisher ein Profiteur des hohen Strombedarfs von KI-Rechenzentren, rutschte ans Index-Ende.

Berichtssaison nimmt weiter Fahrt auf

Derweil kommt die Saison der Quartalsbilanzen hierzulande weiter in Fahrt. Am Dienstag öffneten unter anderem Mercedes-Benz und der Software-Anbieter TeamViewer die Bücher. Mercedes kappte dabei nach einem schwachem Quartal die Umsatzprognose, während TeamViewer trotz einem Umsatzrückgang an dieser festhielt.

Einen Blick wert sein dürften auch Aktien mit KI-Bezug. Diese litten im US-Handel sowie in Japan und Südkorea teils deutlich unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten.

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DAX-Rekordhoch zuletzt Anfang Juli

Das jüngste Allzeithoch de deutschen Leitindex stammt vom 6. Juli und liegt bei 25.900,10 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs von 25.817,89 Zählern ging der DAX auch auf dem höchsten Stand aller Zeiten an diesem Tag in den Feierabend.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires