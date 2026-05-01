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Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX dürfte nachgeben - KOSPI in Südkorea sackt ab

28.05.26 07:26 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX tiefer erwartet - Südkoreanischer KOSPI unter Druck | finanzen.net

Wieder zunehmende geopolitische Spannungen drücken aufs Sentiment. Entsprechend dürfte sich der deutsche Leitindex wieder vom Rekordhoch entfernen.

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Der DAX dürfte den Handel am Donnerstag angesichts neuerlicher US-Angriffe im Iran eine Spur tiefer aufnehmen. Damit könnte das Barometer wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten fallen und wieder etwas auf Abstand gehen zum Rekordhoch von 25.507 Punkten.

"Bomben statt weißer Rauch", titelten am Morgen die Commerzbank-Experten in einem Marktkommentar. "Am Ende der vergangenen Woche sah es noch so aus, als könnte ein Deal mit dem Iran gar nicht schnell genug kommen. In den letzten Tagen hat sich (wie so oft) aber wieder einmal die Stimmung gedreht", schrieb Analyst Michael Pfister. Die Unsicherheit wirkte sich auch schon an den Börsen in Asien aus, wo am Donnerstag vor allem in Südkorea, Hongkong und Japan die Kurse litten.

So fällt auch der der KOSPI in Südkorea angesichts wieder zunehmender geopolitischer Spannungen um 4,6 Prozent zurück. Der Index war zuletzt von einem Allzeithoch zum nächsten gestiegen. Teilnehmer sprechen von einer Pause der jüngsten KI-Rally. Zudem bauten die Anleger mit den neuen Entwicklungen im Iran-Krieg Risikopositionen ab, heißt es weiter.

USA bestätigen Angriff auf Ziel im Iran

Das US-Militär hat nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen, von der aus Drohnen gesteuert wurden. Zudem seien vier Drohnen abgeschossen worden, die eine Bedrohung für die USA darstellten, erklärte ein US-Beamter. Die angegriffene Stellung in der Stadt Bandar Abbas sei gerade dabei gewesen, eine fünfte Drohne abzufeuern. "Diese Maßnahmen waren zurückhaltend, rein defensiv und darauf ausgerichtet, die Waffenruhe aufrechtzuerhalten", hieß es weiter. Die Angaben des US-Militärs zu dem Vorfall ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Iranische Medien hatten zuvor von Explosionsgeräuschen in der Nähe von Bandar Abbas berichtet.

US-Präsident Trump sagte überdies am Mittwoch, der Iran verkalkuliere sich, wenn er glaube, er werde seine Position aufweichen, um eine längere Pattsituation mit Teheran zu vermeiden.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt kaum verändert. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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