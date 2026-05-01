DAX24.992 -0,7%Est506.028 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3100 -2,2%Nas26.649 -0,1%Bitcoin62.634 -2,0%Euro1,1632 ±0,0%Öl96,17 +1,3%Gold4.431 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Plug Power A1JA81 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe auf Iran: DAX verliert -- Wall Street startet tiefer -- Salesforce enttäuscht mit Gewinn -- D-Wave, Micron, Snowflake, Rheinmetall, OHB, AMD, Microsoft, Dell, Bitcoin im Fokus
Top News
Nebius-Aktie explodiert: Steckt Substanz hinter dem neuen KI-Hype? Nebius-Aktie explodiert: Steckt Substanz hinter dem neuen KI-Hype?
Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt nach und fällt unter 25.000er-Marke Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt nach und fällt unter 25.000er-Marke
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt nach und fällt unter 25.000er-Marke

28.05.26 15:55 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX wieder von steigenden Ölpreisen belastet | finanzen.net

Nach neuerlichen US-Militärschlägen gegen eine iranische Drohnenstellung nahe der Straße von Hormus zeigt sich der deutsche Leitindex am Donnerstag mit Abgaben.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.033,9 PKT -143,9 PKT -0,57%
Charts|News|Analysen

Der DAX nahm den Handel am Donnerstag angesichts neuerlicher US-Angriffe im Iran 0,37 Prozent tiefer auf (25.083,77 Punkte). Im weiteren Verlauf konnte er sich zunächst an der Nulllinie halten, gibt dann jedoch vermehrt nach. Zeitweise fällt er auch wieder unter die psychologisch wichtige 25.000er-Marke.

"Die Anleger in Frankfurt bleiben mit Blick auf Nahost in Lauerstellung und bauen trotz der wieder aufflackernden Angriffe auf ein konstruktives Verhandlungsergebnis", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets.

Allerdings weitete der deutsche Leitindex im Zuge deutlich steigender Ölpreise sein Minus mit am Nachmittag aus. Damit steuert er auf den dritten Verlusttag in Folge zu. Das Rekordhoch, zu dem ihm am Montag zeitweise nur noch rund 70 Punkte gefehlt hatten, rückte so noch etwas weiter in die Ferne.

USA bestätigen Angriff auf Ziel im Iran

Das US-Militär hatte in der Nacht zu Donnerstag einen Bereich des Flughafens in der Hafenstadt Bandar Abbas im Landessüden attackiert, wie iranische Medien berichteten. Sechs Drohnen wurden nach US-Angaben abgeschossen. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim zitierte eine Militärquelle, wonach mehrere Schiffe die Meerenge mit abgeschaltetem Radarsystem passieren wollten. Warnschüsse der Revolutionsgarden hätten zwei Schiffe zum Umkehren gezwungen und die US-Angriffe ausgelöst. In Reaktion auf diese habe man die US-Luftwaffenbasis attackiert, von der die Schläge ausgegangen seien. Zudem wurden bei israelischen Angriffen im Libanon nach staatlichen Angaben erneut mehrere Menschen getötet.

HOCHTIEF vor DAX-Aufnahme?

Die Aktie von HOCHTIEF steht nach Einschätzung eines Index-Experten nach ihrem starken Lauf der vergangenen Monate vor dem DAX-Aufstieg. Einen zweiten Kandidaten sieht Pankaj Gupta von JPMorgan wie schon vor drei Monaten in der Lufthansa, die in den Leitindex zurückkehren könnte. Die Fluggesellschaft war mehr als 30 Jahre lang DAX-Mitglied gewesen, bevor sie 2020 die Corona-Pandemie den Platz kostete.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt kaum verändert. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Benedict Kurschat, Alexandra Hesse, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:57Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags schwächer
15:55Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt nach und fällt unter 25.000er-Marke
15:00Deutsche Bank: Aktionärsvertreter kritisieren Aufsichtsratvergütung
14:41German Naval Yards: Pfändung torpediert Kauf von Kriegswerft durch Rheinmetall oder TKMS
14:17Aktien Frankfurt: Dax weitet Verlust etwas aus - Waffenruhe im Iran-Krieg fragil
14:16Kahlschlag in München: Siemens-Manager müssen um ihre Titel bangen
13:59Mistral signs Airbus and BMW as it brings AI to manufacturing
13:30Aktienkurse im Rallymodus? – In der Analyse: NVIDIA, Apple, Alphabet, Meta, Intel, AMD & Micron Technology
mehr