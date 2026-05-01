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Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX trotzt Unsicherheit und notiert stabil

28.05.26 10:59 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX-Anleger von Iran-Entwicklungen nur leicht verunsichert | finanzen.net

Trotz neuerlicher US-Militärschläge gegen eine iranische Drohnenstellung nahe der Straße von Hormus zeigt sich der deutsche Leitindex robust.

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Der DAX nahm den Handel am Donnerstag angesichts neuerlicher US-Angriffe im Iran 0,37 Prozent tiefer auf (25.083,77 Punkte). Im weiteren Verlauf kann er sich bis an die Nulllinie vorarbeiten.

USA bestätigen Angriff auf Ziel im Iran

Dass das US-Militär nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen hat, von der aus Drohnen gesteuert wurden, konnte die Anleger nicht von ihren Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung abbringen. Zudem seien vier Drohnen abgeschossen worden, die eine Bedrohung für die USA darstellten, erklärte ein US-Beamter. "Diese Maßnahmen waren zurückhaltend, rein defensiv und darauf ausgerichtet, die Waffenruhe aufrechtzuerhalten", hieß es weiter.

Anleger stecken Unsicherheiten weg

"Bomben statt weißer Rauch", titelten indes die Commerzbank-Experten in einem Marktkommentar. "Am Ende der vergangenen Woche sah es noch so aus, als könnte ein Deal mit dem Iran gar nicht schnell genug kommen. In den letzten Tagen hat sich (wie so oft) aber wieder einmal die Stimmung gedreht", schrieb Analyst Michael Pfister. Die Unsicherheit wirkte sich auch an den Börsen in Asien aus, wo am Donnerstag vor allem die Kurse in Hongkong und Sydney litten.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt kaum verändert. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Benedict Kurschat, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images, Stonel / Shutterstock.com

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