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Feuerpause zwischen Iran und Israel: DAX reduziert Verluste letztlich

08.06.26 17:48 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX reduziert Verluste letztlich - Feuerpause zwischen Iran und Israel | finanzen.net

Die Talfahrt des deutschen Leitindex ging am Montag unter wegen schlechter globaler Vorgaben weiter. Auch die Lage im Nahen Osten behielten Anleger aufmerksam im Blick.

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Der DAX gab zur Startglocke deutlich nach. Im Laufe des Tages holte das Barometer einen Teil seiner anfänglichen Verluste auf, verharrte aber dennoch im Minus. Letztlich verlor der DAX 0,58 Prozent auf 24.616,22 Punkte.
Er fiel damit unter die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 24.700 Zählern verläuft.

Zunächst hatten US-Zinsängste und der sich wieder zuspitzende Krieg zwischen Israel und dem Iran der hiesigen Börse zu schaffen gemacht.

Iran und Israel mit gegenseitigen Angriffen - Ölpreis steigt

Belastend wirkte zunächst die erneute Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und Israel. Am Sonntagabend hatte der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Beide Länder vermeldeten gegenseitigen Raketenbeschuss - obwohl US-Präsident Donald Trump den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu Medienberichten zufolge dazu aufforderte, auf eine Vergeltung neuer Angriffe des Irans zu verzichten. Israels Luftwaffe hat Ziele im Westen und im Zentrum des Irans angegriffen. Die Ölpreise legten deswegen am Morgen deutlich zu, im Tagesverlauf wurde der Anstieg moderater.

Zuletzt hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu jedoch eine Feuerpause nach der jüngsten Konfrontation mit dem Iran bestätigt. Nach israelischen Angriffen im Iran habe Teheran das Feuer eingestellt, sagte Netanjahu in einer Video-Botschaft.

Negative Vorgaben aus den USA und Asien - Techtitel weiter unter Druck

Die Gewinnmitnahmen an den US-Börsen hatten sich am Freitagabend nach dem US-Arbeitsmarktbericht beschleunigt und vor allem bei Technologiewerten zu einem massiven Abverkauf geführt. Dies spiegelte sich zu Wochenbeginn auch im asiatischen Handel wider - vor allem an den technologielastigen Börsen in Tokio, Taiwan und Südkorea, die zuletzt stark von KI-Fantasie profitiert hatten. Auslöser dafür waren unerwartet gute US-Arbeitsmarktdaten. "Eine viel zu heiße Beschäftigung in den USA schürt panische Angst vor einer hartnäckigen Inflation und zerstört jegliche Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der Fed völlig", kommentierte Marktexperte Tim Ritschar von ActivTrades.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird für den deutschen Aktienmarkt wieder etwas größer. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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