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DAX aktuell

Fokus auf Ölpreisen und Wahlausgang: DAX dürfte zum Wochenstart leicht zulegen

Fokus auf Ölpreisen und Wahlausgang: DAX dürfte zum Wochenstart leicht zulegen

Eine Entspannung am Ölmarkt und freundliche Vorgaben aus Asien dürften dem deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Handelswoche helfen.

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Der DAX war vor dem Wochenende abgerutscht und hatte am Freitag 1,60 Prozent auf 25.304,06 Punkte verloren. Zum Start in die neue Woche sieht es nun nach einem Stabilisierungsversuch aus: In vorbörslichen Indikationen gewinnt der deutsche Leitindex zeitweise 0,4 Prozent auf 25.418 Punkte.
Damit würde dem DAX die Stabilisierung an seiner 100-Tage-Linie gelingen, an die er am Freitag mit einem Tagestief von 25.285 Punkten zurückgefallen war. Sie hatte den DAX am noch schwächeren Dienstag schon einmal aufgefangen. Insgesamt verzeichnete das deutsche Börsenbarometer nach seinem jüngsten Rekord nun drei schwache Wochen.

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Ölpreise sinken trotz widersprüchlicher Nahost-Signale

Trotz deutlich gesunkener Ölpreise auf hohem Niveau bleiben die Signale aus Nahost widersprüchlich. So hatte der Iran am Wochenende nach Angaben seines obersten Sicherheitskoordinators die Bereitschaft zur Beendigung des Krieges mit den USA auf Grundlage des im Juni abgeschlossenen Rahmenabkommens signalisiert. Gleichzeitig richtete das Militär wieder Drohungen gegen die USA und ihre Verbündeten.

US-Präsident Donald Trump sagte unterdessen in einem Interview mit Fox News, er befinde sich im "Entscheidungsmodus" und warnte, dass "große Dinge" in der "nicht allzu fernen Zukunft" passieren könnten. Er sei "wahrscheinlich offen" für ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York in dieser Woche.

Ausgang der Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt Anleger

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Hauptgesprächsthema sind aber in Deutschland zunächst ohnehin die Ausgänge der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin - mit Siegen der Rechts- und Linkspopulisten. Der Druck auf den Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU steigt, nachdem die Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern sogar erstmals aus einem Landesparlament geflogen sind. Er machte aber noch am Abend deutlich, dass er weitermachen will und auf den eingeschlagenen Reformkurs der Regierung setzt.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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