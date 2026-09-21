Fokus auf Ölpreisen und Wahlausgang: DAX legt zum Wochenstart zu

DAX aktuell

21.09.26 10:32 Uhr

Eine Entspannung am Ölmarkt und freundliche Vorgaben aus Asien helfen dem deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Handelswoche.

• An den Terminbörsen kam es zu stärkeren Kursschwankungen durch das Ablaufdatum von Futures und Optionen, während Ölpreise weiter sanken und Trump eine "große Entscheidung" im Iran-Konflikt ankündigte.

• Die Bank of Japan erhöhte den Leitzins auf 1,25 %, den höchsten Stand seit 30 Jahren, und signalisierte mögliche weitere Erhöhungen, was eine politische Kehrtwende darstellt.

• Der DAX fiel am Handelstag um 1,60 % auf 25.304 Punkte, nachdem er zuvor auf unter 25.500 Punkte gefallen war, beeinflusst durch die US-Zinserhöhung.

Der DAX begann die Montagssitzung 0,74 Prozent höher bei 25.491,35 Punkten und bleibt dann in der Gewinnzone.

Damit gelingt dem DAX zunächst die Stabilisierung an seiner 100-Tage-Linie, an die er am Freitag mit einem Tagestief von 25.285 Punkten zurückgefallen war. Sie hatte den DAX am noch schwächeren Dienstag schon einmal aufgefangen. Insgesamt verzeichnete das deutsche Börsenbarometer nach seinem jüngsten Rekord nun drei schwache Wochen.

Werbung

Ölpreise sinken trotz widersprüchlicher Nahost-Signale

Trotz deutlich gesunkener Ölpreise auf hohem Niveau bleiben die Signale aus Nahost widersprüchlich. So hatte der Iran am Wochenende nach Angaben seines obersten Sicherheitskoordinators die Bereitschaft zur Beendigung des Krieges mit den USA auf Grundlage des im Juni abgeschlossenen Rahmenabkommens signalisiert. Gleichzeitig richtete das Militär wieder Drohungen gegen die USA und ihre Verbündeten.

US-Präsident Donald Trump sagte unterdessen in einem Interview mit Fox News, er befinde sich im "Entscheidungsmodus" und warnte, dass "große Dinge" in der "nicht allzu fernen Zukunft" passieren könnten. Er sei "wahrscheinlich offen" für ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York in dieser Woche.

Ausgang der Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt Anleger

Werbung

Hauptgesprächsthema sind aber in Deutschland zunächst ohnehin die Ausgänge der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin - mit Siegen der Rechts- und Linkspopulisten. Der Druck auf den Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU steigt, nachdem die Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern sogar erstmals aus einem Landesparlament geflogen sind. Er machte aber noch am Abend deutlich, dass er weitermachen will und auf den eingeschlagenen Reformkurs der Regierung setzt.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires