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Fragile Waffenruhe: DAX dürfte sich nach Vortagsverlusten stabilisieren - 24.000-Punkte-Marke bleibt im Fokus

10.04.26 08:17 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - Waffenruhe wackelt weiter - DAX behält 24.000-Punkte-Marke im Auge | finanzen.net

Nach dem Rückschlag vom Vortag dürfte es für den DAX vor dem Wochenende wieder etwas aufwärts gehen. Dominierendes Thema an der Börse bleibt der Nahost-Konflikt.

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Der DAX hatte zum Start des Donnerstagshandels 0,41 Prozent auf 23.981,22 Zähler eingebüßt und war damit unter die 24.000-Punkte-Marke gerutscht. Im weiteren Handel vergrößerte der Leitindex seine Verluste und notierte deutlich im Minus. Er verabschiedete sich letztlich 1,14 Prozent schwächer bei 23.806,99 Punkten.

Am Freitag dürfte der Leitindex freundlich in die Sitzung gehen.

Ölpreise kaum bewegt

Trotz fragiler Waffenruhe im Nahen Osten kommt bislang kein neuer Druck durch die Ölpreise auf, die aktuell der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt sind. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bleibt klar unter 100 Dollar, nachdem er am Mittwoch nach Vereinbarung der Waffenruhe sogar fast auf 90 Dollar gesunken war. Am Morgen mussten rund 96 Dollar bezahlt werden.

Kritik Trumps am Iran

Dabei kritisierte US-Präsident Donald Trump die "sehr schlechte Arbeit" des Iran bei der vereinbarten Freigabe der Straße von Hormus - einer Lebensader für den Welthandel. Trump bezog sich auf Berichte, wonach das Land Gebühren von Tankern für die Durchfahrt verlange. Derweil greift Israel weiter Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon an.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Evelyn Schmal, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: viewimage / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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