DAX aktuell

Nach dem Rückschlag vom Vortag konnte sich der DAX vor dem Wochenende stabilisieren. Dominierendes Thema an der Börse blieb der Nahost-Konflikt.

Der DAX verzeichnete zur Eröffnung der Freitagssitzung ein marginales Plus von 0,09 Prozent auf 23.827,54 Punkte und konnte sich im weiteren Verlauf in die Gewinnzone absetzen. Er schaffte es zeitweise die 24.000-Punkte-Marke zu durchbrechen. Zum Handelsschluss gab er seine Gewinne jedoch wieder ab und verabschiedete sich dann 0,01 Prozent schwächer bei 23.803,95 Punkten ins Wochenende.

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Ölpreise kaum bewegt

Trotz fragiler Waffenruhe im Nahen Osten kommt bislang kein neuer Druck durch die Ölpreise auf, die aktuell der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt sind. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bleibt klar unter 100 Dollar, nachdem er am Mittwoch nach Vereinbarung der Waffenruhe sogar fast auf 90 Dollar gesunken war. Am Freitag mussten rund 96 Dollar bezahlt werden.

Unterdessen ist die Inflationsrate in den USA im März um 3,3 Prozent gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg um 3,4 Prozent.

Kritik Trumps am Iran

Dabei kritisierte US-Präsident Donald Trump die "sehr schlechte Arbeit" des Iran bei der vereinbarten Freigabe der Straße von Hormus - einer Lebensader für den Welthandel. Trump bezog sich auf Berichte, wonach das Land Gebühren von Tankern für die Durchfahrt verlange. Derweil greift Israel weiter Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon an.

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Mögliche Verhandlungen in Pakistan

"Die Aufmerksamkeit liegt nun auf möglichen Verhandlungen in Pakistan, die voraussichtlich am Wochenende stattfinden werden", schrieb Anleihenexperte Hauke Siemßen von der Commerzbank mit Blick auf die Kriegsparteien im Nahen Osten. Unter vielen Faktoren dürfte der Erfolg eines dauerhaften Waffenstillstands von Israels Vorgehen im Libanon abhängen. Hier deuteten die jüngsten Nachrichten auf Verhandlungsbereitschaft hin.

Wochenausblick für den DAX

Nach der vereinbarten Waffenruhe im Iran-Krieg richten sich die Hoffnungen der Anleger nun auf positiv verlaufende Verhandlungen zwischen den USA und Teheran. Im Mittelpunkt des Interesses stünden nun die geplanten Gespräche zwischen Delegationen aus den USA und dem Iran in Pakistans Hauptstadt Islamabad, schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research und fuhr fort:"Investoren hoffen auf den großen Wurf und damit auf einen dauerhaften Burgfrieden zwischen den Kriegsparteien." Die Märkte klammerten sich nach wie vor an jedes Signal der Entspannung.

Allerdings dürfte die Unsicherheit hoch bleiben, glaubt Emden. Sollten die Verhandlungen platzen oder kein belastbarer Waffenstillstand zustande kommen, dürfte dies viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischen. "Die Märkte sind derzeit nicht auf eine erneute Eskalation eingestellt", mahnte der Experte.

Vermögensverwalter Ortay Gelen von Axia Asset Management riet zur Nüchternheit: "Was wir hier haben, ist kein Frieden - es ist eine Atempause. Und die hält - Stand heute - schon nicht vollständig."

Was den DAX in der neuen Woche bewegen dürfte, hängt Gelen zufolge an drei Fragen: Kommen die Verhandlungen in Islamabad voran? Hält Iran die Meerenge von Hormus offen? Wo pendelt sich der Ölpreis ein?

Letzteres sei für den DAX keine Nebensache, fuhr der Experte fort: "Ein Rohölpreis unter 90 US-Dollar wäre ein klares Signal, dass die Inflationsängste nachlassen - das würde Spielraum für Zinssenkungen eröffnen und Aktien strukturell stützen." Klettere der Preis hingegen wieder über 100 Dollar, weil die Lage eskaliere, werde es eng.

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DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Evelyn Schmal, Melanie Schürmann, Martina Köhler, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires