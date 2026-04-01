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Fragile Waffenruhe: DAX nach Vortagsverlusten fester - 24.000-Punkte-Marke zeitweise geknackt

10.04.26 13:52 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - Waffenruhe wackelt weiter - DAX behält 24.000-Punkte-Marke im Auge | finanzen.net

Nach dem Rückschlag vom Vortag geht es für den DAX vor dem Wochenende wieder nach oben. Dominierendes Thema an der Börse bleibt der Nahost-Konflikt.

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Der DAX verzeichnete zur Eröffnung der Freitagssitzung ein marginales Plus von 0,09 Prozent auf 23.827,54 Punkte und kann sich im weiteren Verlauf in die Gewinnzone absetzen. Er schafft es zeitweise, die 24.000-Punkte-Marke zu durchbrechen.

Ölpreise kaum bewegt

Trotz fragiler Waffenruhe im Nahen Osten kommt bislang kein neuer Druck durch die Ölpreise auf, die aktuell der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt sind. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bleibt klar unter 100 Dollar, nachdem er am Mittwoch nach Vereinbarung der Waffenruhe sogar fast auf 90 Dollar gesunken war. Am Freitag mussten rund 96 Dollar bezahlt werden.

Kritik Trumps am Iran

Dabei kritisierte US-Präsident Donald Trump die "sehr schlechte Arbeit" des Iran bei der vereinbarten Freigabe der Straße von Hormus - einer Lebensader für den Welthandel. Trump bezog sich auf Berichte, wonach das Land Gebühren von Tankern für die Durchfahrt verlange. Derweil greift Israel weiter Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon an.

Mögliche Verhandlungen in Pakistan

"Die Aufmerksamkeit liegt nun auf möglichen Verhandlungen in Pakistan, die voraussichtlich am Wochenende stattfinden werden", schrieb Anleihenexperte Hauke Siemßen von der Commerzbank mit Blick auf die Kriegsparteien im Nahen Osten. Unter vielen Faktoren dürfte der Erfolg eines dauerhaften Waffenstillstands von Israels Vorgehen im Libanon abhängen. Hier deuteten die jüngsten Nachrichten auf Verhandlungsbereitschaft hin.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Evelyn Schmal, Melanie Schürmann, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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