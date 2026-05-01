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Gegenbewegung: DAX schließt im Plus - 24.000er-Marke hält - Anleger trotzen Iran-Sog und Trump-Besuch

13.05.26 17:39 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX geht stärker in den Feierabend - Erholung nach 24.000er-Schock | finanzen.net

Vorsichtiger Optimismus am deutschen Aktienmarkt: Nach dem Rutsch unter die 24.000-Punkte-Marke erholte sich der DAX am Mittwoch leicht.

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Zur Wochenmitte und kurz vor dem Feiertag eröffnete der DAX fester und behielt seine positive Tendenz im Verlauf bei. Er verabschiedete sich 0,76 Prozent stärker bei 24.136,81 Punkten in den Feierabend. Damit hielt auch die psychologisch wichtige 24.000er-Marke, die das Börsenbarometer am Vortag noch unterschritten hatte.

China-Besuch von Trump sorgt für Aufmerksamkeit

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Der Marktexperte Jochen Stanzl von der Consorsbank bezeichnete die Reise als "das meistbeachtete Ereignis des heutigen Tages". Zwar gehe es offiziell um Handelsfragen, doch Trump reise mit dem "Who's Who der amerikanischen Wirtschaft" nach Peking. Gleichzeitig werde das Treffen vom Krieg im Iran überschattet. Nach Ansicht von Stanzl ist der innenpolitische Druck auf Trump gestiegen, den Konflikt zu beenden - vor allem wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Inflation in den USA. "Ob er die Antworten darauf allerdings in Peking finden wird, ist fraglich", so Stanzl.

Berichtssaison auch zur Wochenmitte im Fokus

Zusätzlich richtete sich der Blick der Anleger auf zahlreiche neue Quartalszahlen großer Unternehmen. Die laufende Berichtssaison gewann weiter an Dynamik und löste erneut starke Kursausschläge bei einzelnen Aktien aus. Auf der Agenda standen unter anderem DAX-Schwergewichte wie Deutsche Telekom, E.ON, RWE, Merck, die Allianz und Siemens

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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