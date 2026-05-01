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Gegenbewegung: DAX startet deutlich fester - Anleger trotzen dem Iran-Sog und Trump-Besuch

13.05.26 09:03 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX schlägt zurück - Erholungsrally nach 24.000er-Schock gestartet | finanzen.net

Vorsichtiger Optimismus am deutschen Aktienmarkt: Nach dem Rutsch unter die 24.000-Punkte-Marke stabilisiert sich der DAX am Mittwoch.

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Zur Wochenmitte und kurz vor dem Feiertag bewegt sich der DAX nach den deutlichen Verlusten vom Vortag auf grünem Terrain. Zur Eröffnung legte das Börsenbarometer 0,73 Prozent auf 24.129,57 Punkte zu, nachdem erst gestern die psychologisch wichtige 24.000er-Marke unterschritten wurde.

China-Besuch von Trump sorgt für Aufmerksamkeit

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China. Der Marktexperte Jochen Stanzl von der Consorsbank bezeichnete die Reise als "das meistbeachtete Ereignis des heutigen Tages". Zwar gehe es offiziell um Handelsfragen, doch Trump reise mit dem "Who's Who der amerikanischen Wirtschaft" nach Peking. Gleichzeitig werde das Treffen vom Krieg im Iran überschattet. Nach Ansicht von Stanzl ist der innenpolitische Druck auf Trump gestiegen, den Konflikt zu beenden - vor allem wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Inflation in den USA. "Ob er die Antworten darauf allerdings in Peking finden wird, ist fraglich", so Stanzl.

Berichtssaison bleibt auch zur Wochenmitte im Fokus

Zusätzlich richtet sich der Blick der Anleger auf zahlreiche neue Quartalszahlen großer Unternehmen. Die laufende Berichtssaison gewinnt weiter an Dynamik und lösen erneut starke Kursausschläge bei einzelnen Aktien aus. Auf der Agenda stehen unter anderem DAX-Schwergewichte wie Deutsche Telekom, E.ON, RWE, Merck, die Allianz und Siemens

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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