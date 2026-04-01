DAX aktuell

Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran dürfte der DAX zu Wochenbeginn klar unter Druck geraten.

Der DAX war am Freitag um 0,01 Prozent schwächer bei 23.803,95 Punkten ins Wochenende gegangen. Am Montag zeichnet sich nun angesichts der gescheiterten Friedensgespräche im Iran-Krieg eine klar tiefere Eröffnung ab: In vorbörslichen Indikationen verliert der deutsche Leitindex zeitweise rund 1,5 Prozent auf 23.500 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

Erste Gespräche zwischen USA und Iran ohne Ergebnis - Weitere Verhandlungen offen

Die am Samstag abgehaltenen direkte Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad, um nach einer dauerhaften Friedenslösung zu suchen, endeten am frühen Sonntagmorgen ohne greifbares Ergebnis. Ob und wann es zu weiteren Verhandlungen kommt, war vorerst unklar. Der Iran gab den USA die Schuld für das Scheitern der Gespräche, schloss weitere Verhandlungen mit Washington aber nicht aus. US-Vizepräsident JD Vance sagte, der Iran habe die Bedingungen der USA nicht akzeptiert - man lasse einen Vorschlag zurück, der ein endgültiges Angebot darstelle.

Nach Ende der Gespräche rief der pakistanische Außenminister Ishaq Dar die beiden Parteien auf, an ihrer Verpflichtung zu einer Waffenruhe festzuhalten. Pakistan werde seine Vermittlerrolle auch weiterhin wahrnehmen.

Wer­bung Wer­bung

Marktanalyst Timo Emden von Emden Research hatte schon vor dem Beginn der Gespräch gewarnt, dass viele Anleger bei einem Scheitern der Verhandlungen auf dem falschen Fuß erwischt werden dürften. "Die Märkte sind derzeit nicht auf eine erneute Eskalation eingestellt", mahnte der Experte.

Ölpreise ziehen wieder an - USA wollen Straße von Hormus blockieren

US-Präsident Donald Trump kündigte nach den gescheiterten Gesprächen am Wochenende eine Seeblockade der Straße von Hormus an. Die US-Marine werde alle Schiffe daran hindern, in die Meerenge einzufahren oder diese zu verlassen, teilte er auf der Plattform Truth Social mit. Die Streitkräfte seien auch angewiesen worden, alle Schiffe abzufangen, die Gebühren an den Iran gezahlt hätten. Zudem kündigte er an, vom Iran gelegte Seeminen in der für die Weltwirtschaft wichtigen Meerenge zerstören zu lassen.

"Solange die Straße von Hormus im Zentrum militärischer Risiken steht, dürften hohe Ölpreisnotierungen ein anhaltender Belastungsfaktor für die globalen Finanzmärkte bleiben", hieß es dazu von Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

Wer­bung Wer­bung

Wochenausblick: Berichtssaison in den USA geht in eine neue Runde

Ferner richtet sich die Aufmerksamkeit in der neuen Woche auf den Unternehmenssektor in den USA, wo die Berichtssaison anläuft. "Angesichts der noch immer hohen Bewertungen sind positive Überraschungen Pflicht", schrieb Analyst Samuel Will von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Dabei stehen vor allem die Zahlenwerke von Banken und Finanzdienstleistern wie Goldman Sachs, JPMorgan und Citigroup im Fokus. Das könnte zwar für Kursbewegungen bei den deutschen Branchenvertretern Deutsche Bank und Commerzbank sorgen. Nennenswerte Erkenntnisse darüber, wie sich die gestiegenen Ölpreise auf die Unternehmen auswirken, seien damit aber noch nicht zu erwarten, bemerkte Will.

Hierzulande blicken die Anleger zudem auf die Autobauer Mercedes-Benz am Montag und BMW am Dienstag. Bei MErcdes steht eine Analystenveranstaltung an, BMW wird seine Zahlen für das erste Quartal präsentieren.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX