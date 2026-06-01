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Gewinnmitnahmen in Asien bringen Gegenwind: DAX dürfte am Dienstag Rückschlag erleben

23.06.26 07:18 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - Gegenwind aus Asien dürfte DAX-Start bremsen | finanzen.net

Der deutsche Leitindex DAX dürfte eine Berg- und Talfahrt um die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten fortsetzen - Startverluste dürften das Bild prägen.

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Der DAX hat am Montag 0,62 Prozent höher bei 25.139,69 Punkten geschlossen und konnte damit die runde Marke von 25.000 Zählern nach mehreren Anläufen halten. Am Dienstag zeichnen sich Startverluste ab.

Gewinnmitnahmen in Asien bremsen deutschen Leitindex aus

Der jüngste Vorstoß des DAX dürfte am Dienstag spürbar an Dynamik, was vor allem auf die internationalen Vorgaben zurückzuführen ist. In Japan und Südkorea kam es an den dortigen Börsen zu Gewinnmitnahmen auf Rekordniveau, die in der Folge auch den deutschen Markt ausbremsten.

Diese verhaltene Stimmung überlagert damit die positiven Impulse aus den USA: Dort hatte der Halbleiterindex SOX am Montag nach einer feiertagsbedingten Pause seine jüngste Rally fortgesetzt und einen weiteren Höchststand erreicht.

Verhandlungen im Nahen Osten dauern an

Abseits des reinen Marktgeschehens richten die Anleger ihren Blick weiterhin auf die geopolitischen Entwicklungen. Im Fokus stehen dabei die diplomatischen Gespräche zwischen den USA und dem Iran. Wie US-Vizepräsident JD Vance bestätigte, werden die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zur endgültigen Beendigung des Krieges derzeit auf technischer Ebene fortgesetzt. Ein konkreter Fortschritt zeichnet sich laut Vance bereits ab: Der Iran beabsichtigt, wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land zu lassen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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