DAX aktuell

Der deutsche Leitindex DAX setzt seine Berg- und Talfahrt um die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten fort: Am Dienstag prägen Verluste das Bild.

Der DAX startete mit einem Abschlag von 1,21 Prozent bei 24.835,56 Punkten in die Dienstagssitzung und behält die negative Tendenz dann bei.

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Gewinnmitnahmen in Asien bremsen deutschen Leitindex aus

Der jüngste Vorstoß des DAX dürfte am Dienstag spürbar an Dynamik verlieren, was vor allem auf die internationalen Vorgaben zurückzuführen ist. In Japan und Südkorea kam es an den dortigen Börsen zu Gewinnmitnahmen auf Rekordniveau, die in der Folge auch den deutschen Markt ausbremsten.

Diese verhaltene Stimmung überlagert damit die positiven Impulse aus den USA: Dort hatte der Halbleiterindex SOX am Montag nach einer feiertagsbedingten Pause seine jüngste Rally fortgesetzt und einen weiteren Höchststand erreicht.

Verhandlungen im Nahen Osten dauern an

Von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran kommt am Dienstag kein Störfeuer. Die Gespräche über ein Rahmenabkommen zur endgültigen Beendigung des Kriegs gehen momentan auf technischer Ebene weiter, wie US-Vizepräsident JD Vance bestätigte. Nach seinen Angaben will der Iran auch wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen. Einen Zeitplan dafür gebe es aber noch nicht.

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"Wir sehen einen in höchstem Maße stimmungsgetriebenen Handel. Gerade in der Nähe von Rekordnotierungen werden Anleger schnell nervös, wenn sich die Rally dann nicht direkt mit Schwung nach oben fortsetzt", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zum Wochenstart hatte der DAX mit 25.176 Punkten zwischenzeitlich ein Hoch seit Anfang Juni erreicht. Dem Rekord hatte sich der Leitindex dabei bis auf 330 Punkte genähert.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires