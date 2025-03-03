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Großer Verfallstag: DAX dreht ins Minus - 25.000-Punkte-Marke bleibt umkämpft

19.06.26 14:52 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX kämpft am großen Verfallstag weiter um 25.000-Punkte-Marke | finanzen.net

Der deutsche Leitindex bleibt vor dem Wochenende weiter an seiner Hürde von 25.000 Punkten auf Trendsuche. Für deutliche Ausschläge könnte heute jedoch der große Verfall sorgen.

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Der DAX startete mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 25.075,33 Punkten. Im Verlauf wechselt das Börsenbarometer häufiger das Vorzeichen und kann sich nicht dauerhaft von der psychologisch wichtigen 25.000er-Hürde absetzen. Zuletzt notierte er wieder unter der runden Marke.

Technisches DAX-Bild ist konstruktiv

Anleger müssen das Gesamtpaket der jüngsten Geschehnisse erst einmal verdauen. Das Iran-Abkommen ist unterschieben, Öl soll wieder durch die Straße von Hormus gelangen und die Erwartungen an eine US-Zinserhöhung steigen. Ob das alles so kommt und bleibt, muss sich zeigen. "Das technische Bild des DAX ist konstruktiv, ein dauerhafter Anstieg über die 25.000er Marke lässt aber weiter auf sich warten", hieß es am Morgen von der Helaba. Nur mit Mühe konnte der Leitindex zuletzt sechs Handelstage mit positiven Vorzeichen beenden.

Vorgaben zeichnen kein klares Bild

Die Vorgaben sind zu Wochenschluss nicht eindeutig, denn in Asien konnten wichtige Börsen in Japan und Südkorea den Kursgewinnen an der New Yorker NASDAQ nicht folgen. Neue Impulse aus den USA wird es am Freitag wegen des dort verlängerten Wochenendes nicht geben. Der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners rechnet deshalb auch in Europa mit reduzierten Umsätzen, die den Markt anfälliger für Schwankungen machten.

Großer Verfallstag

Zu solchen Schwankungen beitragen könnte auch der am Mittag anstehende Verfall an den Terminbörsen. Dann laufen Optionen und Futures auf Aktien und Indizes aus, was zumindest für gewisse Volatilität sorgen könnte. Auch dabei sieht Altmann die 25.000-Punkte-Marke im Mittelpunkt.

Keine Gesprächsrunde zwischen USA und Iran in der Schweiz

Die Schweizer Regierung hat die eigentlich für heute angedachte erste Gesprächsrunde zur Ausgestaltung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran in der Nähe von Luzern abgesagt. "Die Gespräche auf dem Bürgenstock werden heute nicht wie geplant stattfinden", teilte das Außenministerium in Bern mit. Gründe dafür wurden nicht genannt.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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