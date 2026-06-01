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Großer Verfallstag: DAX geht unter 25.000-Punkte-Marke ins Wochenende

19.06.26 17:38 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX am großen Verfallstag letztlich unter 25.000-Punkte-Marke | finanzen.net

Der deutsche Leitindex rutschte am Tag des großen Verfalls nach einem volatilen Handelsverlauf letztlich wieder unter die Marke von 25.000 Punkten.

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Der DAX startete mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 25.075,33 Punkten in den Freitagshandel. Im Verlauf wechselte das Börsenbarometer häufiger das Vorzeichen und konnte sich nicht dauerhaft von der psychologisch wichtigen 25.000er-Hürde absetzen. Letztendlich ging der deutsche Leitindex dann unter der runden Marke ins Wochenende - mit Verlusten von 0,16 Prozent bei 24.985,82 Punkten.

Technisches DAX-Bild ist konstruktiv

Anleger mussten das Gesamtpaket der jüngsten Geschehnisse erst einmal verdauen. Das Iran-Abkommen ist unterschieben, Öl soll wieder durch die Straße von Hormus gelangen und die Erwartungen an eine US-Zinserhöhung steigen. Ob das alles so kommt und bleibt, muss sich zeigen. "Das technische Bild des DAX ist konstruktiv, ein dauerhafter Anstieg über die 25.000er Marke lässt aber weiter auf sich warten", hieß es am Morgen von der Helaba. Nur mit Mühe konnte der Leitindex zuletzt sechs Handelstage mit positiven Vorzeichen beenden.

Vorgaben zeichnen kein klares Bild

Die Vorgaben sind zu Wochenschluss nicht eindeutig, denn in Asien konnten wichtige Börsen in Japan und Südkorea den Kursgewinnen an der New Yorker NASDAQ nicht folgen. Neue Impulse aus den USA gab es am Freitag wegen des dort verlängerten Wochenendes nicht. Der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners rechnete deshalb auch in Europa mit reduzierten Umsätzen, die den Markt anfälliger für Schwankungen machten.

Großer Verfallstag

Zu solchen Schwankungen beigetragen hat wohl auch der Verfall an den Terminbörsen. Dann laufen Optionen und Futures auf Aktien und Indizes aus, was zumindest für gewisse Volatilität gesorgt haben konnte. Auch dabei sah Altmann die 25.000-Punkte-Marke im Mittelpunkt.

Keine Gesprächsrunde zwischen USA und Iran in der Schweiz

Die Schweizer Regierung hat die eigentlich für heute angedachte erste Gesprächsrunde zur Ausgestaltung des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran in der Nähe von Luzern abgesagt. "Die Gespräche auf dem Bürgenstock werden heute nicht wie geplant stattfinden", teilte das Außenministerium in Bern mit. Gründe dafür wurden nicht genannt.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, PhotoSTS / Shutterstock.com

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