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DAX aktuell

Großer Verfallstag: DAX leichter erwartet - Zum Handelsstart wohl wieder unter 25.000 Punkten

19.06.26 07:13 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX dürfte am großen Verfallstag weiter mit der 25.000-Punkte-Marke kämpfen | finanzen.net

Der deutsche Leitindex dürfte vor dem Wochenende weiter an seiner Hürde von 25.000 Punkten auf Trendsuche bleiben. Für deutliche Ausschläge könnte heute jedoch der große Verfall sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.026,8 PKT 92,1 PKT 0,37%
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Der DAX war am Donnerstag mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 25.026,8 Punkten aus dem Handel gegangen. Am Freitag dürfte er zum Start jedoch bereits wieder unter die umkämpfte Marke von 25.000 Punkten zurückfallen: Vorbörsliche Indikationen prognostizieren zeitweise ein Minus von 0,3 Prozent auf 24.947 Punkte.
Dank des starken Wochenstarts wegen der Friedensvereinbarung in Nahost liegt die Wochenbilanz trotz zuletzt trägen Handels aktuell bei etwa plus anderthalb Prozent.

Übersee Märkte liefern uneinheitliche Vorgaben

An der Wall Street war es nach dem Stimmungsdämpfer durch die US-Notenbank zur Wochenmitte am Donnerstag wieder aufwärts gegangen, beflügelt von der Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges, die der Iran und die USA am späten Mittwoch unterzeichnet hatten. An diesem Freitag ruht der Handel dort feiertagsbedingt allerdings, so dass am Nachmittag nicht mit neuen Impulsen aus den USA gerechnet werden kann.

Die asiatischen Börsen nahmen den gestrigen Trend der US-Indizes am Morgen nicht auf. Der Nikkei 225 stagnierte am Rekordhoch und der koreanische KOSPI drehte nach neuerlichen Höchststand klar ins Minus.

Großer Verfall am Mittag

Interessant könnte am Mittag der große Verfall an den Terminbörsen werden. Dann laufen Optionen und Futures auf Aktien und Indizes aus, was zumindest für gewisse Volatilität sorgen könnte.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, viewimage / Shutterstock.com

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