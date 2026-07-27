Handel am Freitag freundlich: DAX geht nach Rekord fester ins Wochenende - Zinssorgen nehmen ab

DAX aktuell

07.08.26 19:07 Uhr

Der DAX legte am Freitag kräftig zu. Dabei standen insbesondere die US-Arbeitsmarktdaten und erneut Quartalszahlen im Fokus.

• Gute Konjunkturdaten aus China und Europa, sowie eine stabile deutsche Industrieproduktion und steigende Exporte, deuten auf eine Erholung der Wirtschaft hin, während die US-Arbeitsmarktdaten die Zinspolitik der Fed beeinflussen könnten.

• Der Ölpreis bleibt aufgrund unklarer Einigungen im Nahostkonflikt und den Spannungen um die Straße von Hormus ein Belastungsfaktor für die Konjunktur, obwohl er sich bei rund 80 Dollar stabilisiert hat.

Der DAX war 0,37 Prozent höher bei 26.235,80 Punkten in den XETRA-Haupthandel gestartet. Im weiteren Verlauf baute er die Gewinne noch aus und übersteigt vorübergehend sogar das zur Wochenmitte erreichte Rekordhoch bei etwas über 26.400 Zählern. Der schon zuvor guten Stimmung verliehen am Nachmittag US-Arbeitsmarktdaten den notwendigen zusätzlichen Schub für eine erneute Bestmarke, die nun bei 26.445,18 Einheiten liegt. Letztlich beendete der deutsche Leitindex den Freitagshandel 0,69 Prozent höher bei 26.319,45 Punkten.

Werbung

Ölpreis bleibt Belastungsfaktor

Vor dem Wochenende blieb der Ölpreis im Fokus, da die Aussichten auf eine dauerhafte Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus weiterhin ungewiss sind. US-Präsident Donald Trump geht jedoch nach eigenen Angaben weiter davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden und eine Einigung zur Öffnung der Meerenge bevorstehen könnte.

"Der Ölpreis liegt bei 80 und nicht mehr bei 100 Dollar, was die Inflationsrisiken etwas lindern dürfte", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Auf einen Abwärtstrend bei den Energiepreisen sei in diesen Tagen aber kein Verlass. Zu fragil seien die immer wieder anberaumten, dann aber doch ohne belastbares Ergebnis versandenden Gespräche der Konfliktparteien am Persischen Golf.

"Der Nahostkonflikt bleibt der größte Bremsklotz für die globale konjunkturelle Entwicklung in den kommenden Monaten. Zwar deutet sich eine Erholung in den größten Wirtschaftsräumen an, aber diese hängt am seidenen Faden der Energiepreise", kommentierte zudem Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets.

Werbung

Verschnaufpause in der Bilanzsaison

In der Bilanzsaison ging es in Deutschland am Freitag etwas ruhiger zu als an den Tagen davor. Auf der Agenda standen aus dem DAX mit der Allianz und der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zwei Versicherer sowie der Lastwagenbauer Daimler Truck.

Konjunktur gibt Rückenwind

Gute Konjunkturnachrichten gab es von mehreren Seiten: In China sprangen die Exporte um fast 24 Prozent zum Vorjahr an, was auf eine Belebung der internationalen Nachfrage im Juli deutet. Schon im Wochenverlauf hatten auch in Europa diverse Konjunkturdaten nach oben gezeigt. Selbst in Deutschland sei die Lage besser als die Stimmung, hieß es dazu vom Vermögensverwalter DWS. Wachstumsdaten, Frühindikatoren und Finanzmärkte zeichneten ein robusteres Bild der deutschen Wirtschaft, als die öffentliche Debatte vermuten lasse.

Auch die aktuellen Daten zur deutschen Industrieproduktion und den Exporten passen ins Bild: Der DAX könnte wieder als "unterbewertetes Konjunktur-Play entdeckt" werden, hieß es im Handel. Dies stützte weitere DAX-Rekorde auch fundamental. Die Industrieproduktion legte im Juni um 0,2 Prozent zum Vormonat zu, die Exporte kletterten um 0,9 Prozent zum Mai. "Das zweite Quartal war für die deutsche Industrie ein gutes", sagte Chef-Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Werbung

US-Arbeitsmarkt im Blick - Wie reagiert die Fed?

Beachtung fand auch der monatliche US-Arbeitsmarktbericht. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, sank die Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft im Juli um 23.000. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit 80.000 zusätzlichen Stellen in den USA gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 103.000 Stellen nach unten revidiert. Daneben fiel die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert von 4,2 Prozent erwartet.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Die schwachen Daten lindern Zinserhöhungsängste, denn sie könnten als Begründung genutzt werden, den Inflationsanstieg weiter nicht mit einer Zinserhöhung bekämpfen zu wollen. Marktteilnehmer verwiesen dabei auf die geänderte Kommunikation der Fed.

"Es geht weniger um das aktuelle Zinsniveau als um Vertrauen in die nächsten Schritte. Wenn die Notenbank ihre Sicht auf Konjunktur und Inflation nicht klar genug einordnet, entsteht ein Vakuum. Und dieses Vakuum füllen Märkte mit eigenen Annahmen. Glaubwürdigkeit ist dabei die zentrale Währung: Sie wird über Jahre aufgebaut, kann aber durch wenige unglückliche Auftritte schnell beschädigt werden", betonte Marktstratege Felipe Villarroel von TwentyFour Asset Management.

Wer der Fed nicht mehr zutraue, Preisstabilität zu sichern, verlange dafür schnell einen spürbaren Aufschlag. Sollte deren Glaubwürdigkeit erodieren, stecke in den Renditen noch viel Luft nach oben.

DAX-Rekorde im Blick

Am Dienstag (04.08.2026) ging der DAX mit einem Schlussstandrekord von 26.202,35 Zählern aus der Sitzung, das letzte Intra-Day-Allzeithoch wurde am heutigen Freitag (26.445,18 Punkte) erzielt.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Thomas Zoller, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires